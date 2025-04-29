Синоптики дали прогноз на последний день апреля: преимущественно сухо, до +22°

В среду в Украине сохранится сухая погода, температура ночью 6-11° градусов тепла, днем 17-22°.

Источник: Укргидрометцентр в соцсетях

Детали: По прогнозу синоптиков, 30 апреля погоду в Украине будет определять несколько более теплая воздушная масса, которая будет поступать из района Балтии.

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Атмосферное давление будет снижаться. Облачное небо ночью будет защищать приземный слой воздуха от выхолаживания, однако днем будет препятствовать его значительному прогреву.

В среду в Украине сохранится сухая погода, малоактивный атмосферный фронт днем обусловит лишь в северо-восточной части страны местами небольшой кратковременный дождь, да еще в Карпатах также днем местами ожидаем небольшой дождь.

Ожидается переменная облачность. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

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В столице ночью 8-10° тепла, днем воздух прогреется до 18-20°.