Синоптики дали прогноз на последний день апреля: преимущественно сухо, до +22°
В среду в Украине сохранится сухая погода, температура ночью 6-11° градусов тепла, днем 17-22°.
Источник: Укргидрометцентр в соцсетях
Детали: По прогнозу синоптиков, 30 апреля погоду в Украине будет определять несколько более теплая воздушная масса, которая будет поступать из района Балтии.
Атмосферное давление будет снижаться. Облачное небо ночью будет защищать приземный слой воздуха от выхолаживания, однако днем будет препятствовать его значительному прогреву.
В среду в Украине сохранится сухая погода, малоактивный атмосферный фронт днем обусловит лишь в северо-восточной части страны местами небольшой кратковременный дождь, да еще в Карпатах также днем местами ожидаем небольшой дождь.
Ожидается переменная облачность. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
В столице ночью 8-10° тепла, днем воздух прогреется до 18-20°.