В Україні офіційно змінили дату тимчасової окупації Маріуполя

Новою датою тимчасової окупації Маріуполя визначено 21 травня 2022 року замість раніше встановленої 4 березня 2022 року – відповідний наказ пройшов усі етапи погодження та набув чинності.

Джерело: повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України

Деталі: Зазначається, що саме 21 травня 2022 року, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, Маріуполь був повністю окупований російською армією.

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Оновлення дати не вплине на виплати внутрішнім переселенцям. Водночас, як заявили в міністерстві, це дасть змогу виправити несправедливість щодо людей, які дістали інвалідність у період активних бойових дій до 20 травня 2022 року.

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