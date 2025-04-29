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В Україні офіційно змінили дату тимчасової окупації Маріуполя

Українська правдаВівторок, 29 квітня 2025, 17:09
В Україні офіційно змінили дату тимчасової окупації Маріуполя
Скриншот

Новою датою тимчасової окупації Маріуполя визначено 21 травня 2022 року замість раніше встановленої 4 березня 2022 року – відповідний наказ пройшов усі етапи погодження та набув чинності.

Джерело: повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України

Деталі: Зазначається, що саме 21 травня 2022 року, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, Маріуполь був повністю окупований російською армією.

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Оновлення дати не вплине на виплати внутрішнім переселенцям. Водночас, як заявили в міністерстві, це дасть змогу виправити несправедливість щодо людей, які дістали інвалідність у період активних бойових дій до 20 травня 2022 року.

Переісторія

  • У квітні 2025 року Мінрозвитку звернулося до Донецької ОВА з проханням уточнити дату тимчасової окупації Маріуполя. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що бої тривали до 18 травня 2022 року, а місто повністю окуповане лише з 21 травня.

Маріупольокупаціяросійсько-українська війна
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