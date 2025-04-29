В Украине официально изменили дату временной оккупации Мариуполя
Вторник, 29 апреля 2025, 17:09
Новой датой временной оккупации Мариуполя установлено 21 мая 2022 года вместо ранее определённой 4 марта 2022 года — соответствующий приказ прошёл все этапы согласования и вступил в силу.
Источник: сообщение Министерства развития громад и территорий Украины.
Детали: Отмечается, что именно 21 мая 2022 года, по информации Генерального штаба ВСУ, Мариуполь был полностью оккупирован российской армией.
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Обновление даты не повлияет на выплаты внутренне перемещённым лицам. Вместе с тем, как заявили в министерстве, это позволит устранить несправедливость в отношении людей, которые получили инвалидность в период активных боевых действий до 20 мая 2022 года.
Предыстория:
- В апреле 2025 года Министерство развития обратилось к Донецкой областной военной администрации с просьбой уточнить дату временной оккупации Мариуполя. Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что бои за город продолжались до 18 мая 2022 года, а полная оккупация наступила только с 21 мая.