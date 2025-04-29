Франція офіційно звинуватила Росію в атаці на кампанію Макрона у 2017 році

Міністерство закордонних справ Франції заявило, що Росія несе відповідальність за низку кібератак проти країни за останні роки, включно зі зламом передвиборчої кампанії Емманюеля Макрона у 2017 році.

Джерело: "Європейська правда", що наводить заяву французького МЗС

Деталі: За даними французької влади, кібератаки проти країни здійснювала російська військова розвідка, а саме угруповання, відоме як АРТ28 (інша назва – Fancy Bear).

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МЗС Франції каже, що з 2021 року російські хакери уразили близько десяти французьких установ – державні служби, приватні підприємства, а також спортивну організацію, пов'язану з організацією Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року.

Зазначимо, що у 2022-му, за повідомленнями ЗМІ, сталась серйозна кібератака проти Міністерства оборони Франції.

"У минулому цей метод також використовувався ГРУ для диверсії проти телеканалу TV5Monde у 2015 році, а також для спроби дестабілізації виборчого процесу у Франції у 2017 році", – ідеться в повідомленні.

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Нагадаємо, у 2017 році штаб Макрона зазнав масштабної хакерської атаки, результатом якої стали злиті в мережу десятки тисяч листів і документів лише за декілька годин до закінчення офіційної кампанії.

При цьому Національне агентство з комп'ютерної безпеки Франції тоді заявляло, що не знайшло слідів втручання російських хакерів у передвиборчу кампанію Макрона.

Французьке зовнішньополітичне відомство вказало, що підрзділ APT28 неодноразово здійснював атаки проти України, зокрема в контексті повномасштабної агресії після 2022 року.

"Ці дестабілізаційні дії є неприйнятними та негідними постійного члена Ради безпеки ООН. Вони також суперечать нормам ООН щодо відповідальної поведінки держав у кіберпросторі, які Росія підписала", – наголосили у французькому МЗС.

Раніше у НАТО заявляли про готовність дати рішучу відповідь на кібератаки Росії.