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Франция официально обвинила Россию в атаке на кампанию Макрона в 2017 году

Олег Павлюк, Александр ШумилинВторник, 29 апреля 2025, 17:23
Франция официально обвинила Россию в атаке на кампанию Макрона в 2017 году
Фото: Getty Images

Министерство иностранных дел Франции заявило, что Россия несет ответственность за ряд кибератак против страны за последние годы, включая взлом предвыборной кампании Эмманюэля Макрона в 2017 году.

Источник: "Европейская правда", приводящая заявление французского МИДа

Детали: По данным французских властей, кибератаки против страны осуществляла российская военная разведка, а именно группировка, известная как АРТ28 (другое название - Fancy Bear).

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МИД Франции заявляет, что с 2021 года российские хакеры поразили около десяти французских учреждений – государственные службы, частные предприятия, а также спортивную организацию, связанную с организацией Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года.

Отметим, что в 2022 году, по сообщениям СМИ, произошла серьезное кибератака против Министерства обороны Франции.

"В прошлом этот метод также использовался ГРУ для диверсии против телеканала TV5Monde в 2015 году, а также для попытки дестабилизации избирательного процесса во Франции в 2017 году", – говорится в сообщении.

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Напомним, в 2017 году штаб Макрона подвергся масштабной хакерской атаке, в результате которой в сеть были слиты десятки тысяч писем и документов всего за несколько часов до окончания официальной кампании.

При этом Национальное агентство по компьютерной безопасности Франции тогда заявляло, что не нашло следов вмешательства российских хакеров в предвыборную кампанию Макрона.

Французское внешнеполитическое ведомство указало, что APT28 неоднократно осуществлял атаки против Украины, в частности в контексте полномасштабной агрессии после 2022 года.

"Эти дестабилизирующие действия являются неприемлемыми и недостойными постоянного члена Совета безопасности ООН. Они также противоречат нормам ООН о ответственном поведении государств в киберпространстве, которые Россия подписала", – подчеркнули во французском МИД.

Ранее в НАТО заявляли о готовности дать решительный ответ на кибератаки России.

ФранцияхакерыРосcия
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