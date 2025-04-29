Україна завершила евакуацію громадян з сирійського табору Родж
ГУР та МЗС евакуювали із закритого сирійського табору Родж громадянку України з двома дітьми – вона стала останньою українкою з цього табору, що звернулася з проханням про виїзд.
Джерело: ГУР, міністр закордонних справ Андрій Сибіга
Дослівно ГУР: "У результаті складної евакуаційної місії, здійсненої ГУР МО спільно з МЗС за дорученням Президента України Володимира Зеленського, із закритого сирійського табору Родж врятовано українку та двох її дітей.
Евакуйована жінка – остання громадянка України, яка впродовж шести років перебувала у курдському таборі на північному сході Сирії фактично як полонянка".
Деталі: Жінка вже на території України, її тут зустріли рідні.
За даними ГУР, загалом у таборі Родж перебували 89 громадян України, більшість яких – жінки, зокрема з АР Крим, які з різних причин вирушили у Сирію в пошуках кращого життя та опинились у складних життєвих обставинах.
Загалом з сирійського табору Родж Україна повернула додому 14 жінок та 41 дитину – це всі українські громадяни, хто виказав бажання в евакуації.
Передісторія:
- Україна розпочала поступову евакуацію українців, в кілька етапів, з країни наприкінці 2020 року.
- "Аль Хол" і "Родж" – це табори біженців на півночі Сирії, в яких розміщуються особи, підозрювані у зв’язках з "Ісламською державою Іраку та Леванта". Табори контролюються Сирійськими демократичними силами, підтримуваними США.