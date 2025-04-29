Україна завершила евакуацію громадян з сирійського табору Родж

ГУР та МЗС евакуювали із закритого сирійського табору Родж громадянку України з двома дітьми – вона стала останньою українкою з цього табору, що звернулася з проханням про виїзд.

Джерело: ГУР, міністр закордонних справ Андрій Сибіга

Дослівно ГУР: "У результаті складної евакуаційної місії, здійсненої ГУР МО спільно з МЗС за дорученням Президента України Володимира Зеленського, із закритого сирійського табору Родж врятовано українку та двох її дітей.

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Евакуйована жінка – остання громадянка України, яка впродовж шести років перебувала у курдському таборі на північному сході Сирії фактично як полонянка".

фото - гур

Деталі: Жінка вже на території України, її тут зустріли рідні.

За даними ГУР, загалом у таборі Родж перебували 89 громадян України, більшість яких – жінки, зокрема з АР Крим, які з різних причин вирушили у Сирію в пошуках кращого життя та опинились у складних життєвих обставинах.

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Загалом з сирійського табору Родж Україна повернула додому 14 жінок та 41 дитину – це всі українські громадяни, хто виказав бажання в евакуації.

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