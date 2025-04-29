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Украина завершила эвакуацию граждан из сирийского лагеря Родж

Татьяна ОлейникВторник, 29 апреля 2025, 18:42
Украина завершила эвакуацию граждан из сирийского лагеря Родж
Фото - гур

ГУР и МИД эвакуировали из закрытого сирийского лагеря Родж гражданку Украины с двумя детьми – она стала последней украинкой из этого лагеря, которая обратилась с просьбой о выезде.

Источник: ГУР, министр иностранных дел Андрей Сибига

Дословно ГУР: "В результате сложной эвакуационной миссии, осуществленной ГУР МО совместно с МИД по поручению Президента Украины Владимира Зеленского, из закрытого сирийского лагеря Родж спасены украинка и двое ее детей.

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Эвакуированная женщина – последняя гражданка Украины, которая в течение шести лет находилась в курдском лагере на северо-востоке Сирии фактически как пленница".

 
фото - гур

Детали: Женщина уже на территории Украины, ее здесь встретили родные.

По данным ГУР, всего в лагере Родж находились 89 граждан Украины, большинство которых – женщины, в том числе из АР Крым, которые по разным причинам отправились в Сирию в поисках лучшей жизни и оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

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Всего из сирийского лагеря Родж Украина вернула домой 14 женщин и 41 ребенка – это все украинские граждане, кто выразил желание в эвакуации.

Предистория

  • Украина начала эвакуацию украинцев из страны, в несколько этапов, в конце 2020 года.
  • "Аль Холл" и "Родж" – это лагеря беженцев на севере Сирии, в которых находятся лица, подозреваемые в связях с "Исламским государством Ирака и Леванта". Лагеря контролируются Сирийскими демократическими силами, поддерживаемыми США.

СирияэвакуацияГУРМИД
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