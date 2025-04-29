У РФ засудили до 27 років уродженця Мелітополя за спробу “отруєння” російських льотчиків
Південний окружний військовий суд в РФ засудив до 27 років позбавлення волі українця Єгора Семенова у справі "отруєння" випускників Армавірського вищого військового авіаційного училища Росії.
Джерело: повідомлення Південного окружного військового суду Росії у Telegram
Дослівно: "Підсудного визнано винним і призначено йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 27 років у виправній колонії суворого режиму з відбуванням перших 5 років у тюрмі".
Деталі: За версією російського слідства, у лютому 2023 року у Семенова сформувався намір співпрацювати з українськими спецслужбами. Він нібито записав відеозвернення українською мовою про намір співпрацювати зі Службою безпеки України та Збройними силами України, а згодом отримав завдання організувати отруєння російських військових.
Ціллю мали стати випускники Армавірського авіаційного училища ППО, які планували банкет у жовтні 2023 року. За даними обвинувачення, Семенов мав передати на святкування алкогольні напої та торт з отруйною речовиною. Він нібито вивчав приміщення ресторану, фіксував розташування вікон, столів і камер відеоспостереження, а також замовляв торт і купував токсичні речовини.
20 жовтня Семенов буцімто передав алкоголь і торт кур'єром до ресторану. Російським випускникам алкоголь і торт виявилися підозрілими і вони не стали ними смакувати.
Семенова затримали 21 жовтня 2023 року. Суд визнав його винним за статтями про теракт та державну зраду (п. "а" ч. 3 ст. 205 і ст. 275 КК РФ).
Передісторія:
- У жовтні 2023 року стало відомо, що в Армавірі Краснодарського краю РФ на 15 діб за адміністративною статтею про дрібне хуліганство заарештували уродженця Мелітополя Єгора Семенова. Телеграм-канал "База" писав, що Семенова затримали в Ставрополі під час спроби вилетіти до Москви.