У РФ засудили до 27 років уродженця Мелітополя за спробу “отруєння” російських льотчиків

Південний окружний військовий суд в РФ засудив до 27 років позбавлення волі українця Єгора Семенова у справі "отруєння" випускників Армавірського вищого військового авіаційного училища Росії.

Джерело: повідомлення Південного окружного військового суду Росії у Telegram

Дослівно: "Підсудного визнано винним і призначено йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 27 років у виправній колонії суворого режиму з відбуванням перших 5 років у тюрмі".

Реклама:

Деталі: За версією російського слідства, у лютому 2023 року у Семенова сформувався намір співпрацювати з українськими спецслужбами. Він нібито записав відеозвернення українською мовою про намір співпрацювати зі Службою безпеки України та Збройними силами України, а згодом отримав завдання організувати отруєння російських військових.

Ціллю мали стати випускники Армавірського авіаційного училища ППО, які планували банкет у жовтні 2023 року. За даними обвинувачення, Семенов мав передати на святкування алкогольні напої та торт з отруйною речовиною. Він нібито вивчав приміщення ресторану, фіксував розташування вікон, столів і камер відеоспостереження, а також замовляв торт і купував токсичні речовини.

20 жовтня Семенов буцімто передав алкоголь і торт кур'єром до ресторану. Російським випускникам алкоголь і торт виявилися підозрілими і вони не стали ними смакувати.

РЕКЛАМА:

Семенова затримали 21 жовтня 2023 року. Суд визнав його винним за статтями про теракт та державну зраду (п. "а" ч. 3 ст. 205 і ст. 275 КК РФ).

Передісторія: