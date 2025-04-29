В РФ приговорили к 27 годам уроженца Мелитополя за попытку "отравления" российских лётчиков

Южный окружной военный суд в РФ приговорил к 27 годам лишения свободы украинца Егора Семёнова по делу об "отравлении" выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища России.

Источник: сообщение Южного окружного военного суда России в Telegram

Дословно: "Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 27 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме".

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Детали: По версии российского следствия, в феврале 2023 года у Семёнова возник умысел на сотрудничество с украинскими спецслужбами. Он якобы записал видеообращение на украинском языке о намерении сотрудничать со Службой безопасности Украины и Вооружёнными силами Украины, а затем получил задание организовать отравление российских военных.

Целью должны были стать выпускники Армавирского авиационного училища ПВО, которые планировали банкет в октябре 2023 года. По данным обвинения, Семёнов должен был передать на праздничное мероприятие алкогольные напитки и торт с токсичным веществом. Он якобы изучал помещение ресторана, фиксировал расположение окон, столов и камер видеонаблюдения, заказывал торт и приобретал токсические вещества.

20 октября Семёнов якобы передал алкоголь и торт курьером в ресторан. Российские выпускники заподозрили что-то неладное и отказались употреблять доставленные продукты.

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Семёнова задержали 21 октября 2023 года. Суд признал его виновным по статьям о теракте и государственной измене (п. "а" ч. 3 ст. 205 и ст. 275 УК РФ).

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