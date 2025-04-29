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У Львові хлопець та дівчина загинули внаслідок падіння з 16-го поверху

Олександр ШумілінВівторок, 29 квітня 2025, 21:07
У Львові хлопець та дівчина загинули внаслідок падіння з 16-го поверху
Фото: поліція

Неповнолітні хлопець та дівчина загинули у Львові внаслідок падіння з 16-го поверху багатоповерхівки.

Джерело: повідомлення поліції Львівської області

Дослівно: "29 квітня, о 18.20 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги про двох осіб, які загинули від травм, отриманих внаслідок падіння з висоти, що сталось на вулиці Княгині Ольги у Львові…

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Особи загиблих встановлюються. Також попередньо встановлено, що пара могла випасти з балкону сходової клітки, розташованої на 16 поверсі житлового будинку". 

Деталі: В повідомленні поліції вказується, що йдеться про загибель неповнолітніх хлопця та дівчини. Вирішується питання щодо відкриття справи за статтею "Умисне вбивство двох осіб" ККУ з приміткою "самогубство".

Львівполіція
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