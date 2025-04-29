Во Львове парень и девушка погибли в результате падения с 16-го этажа

Несовершеннолетние парень и девушка погибли во Львове в результате падения с 16-го этажа многоэтажки.

Источник: сообщение полиции Львовской области

Дословно: "29 апреля, в 18.20 на спецлинию 102 поступило сообщение от врачей скорой помощи о двух лицах, погибших от травм, полученных в результате падения с высоты, что произошло на улице Княгини Ольги во Львове...

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Личности погибших устанавливаются. Также предварительно установлено, что пара могла выпасть с балкона лестничной клетки, расположенной на 16 этаже жилого дома".

Детали: В сообщении полиции указывается, что речь идет о гибели несовершеннолетних парня и девушки. Решается вопрос об открытии дела по статье "Умышленное убийство двух лиц" УК с пометкой "самоубийство".