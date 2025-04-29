Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Во Львове парень и девушка погибли в результате падения с 16-го этажа

Александр ШумилинВторник, 29 апреля 2025, 21:07
Во Львове парень и девушка погибли в результате падения с 16-го этажа
Фото полиции

Несовершеннолетние парень и девушка погибли во Львове в результате падения с 16-го этажа многоэтажки.

Источник: сообщение полиции Львовской области

Дословно: "29 апреля, в 18.20 на спецлинию 102 поступило сообщение от врачей скорой помощи о двух лицах, погибших от травм, полученных в результате падения с высоты, что произошло на улице Княгини Ольги во Львове...

Реклама:

Личности погибших устанавливаются. Также предварительно установлено, что пара могла выпасть с балкона лестничной клетки, расположенной на 16 этаже жилого дома".

Детали: В сообщении полиции указывается, что речь идет о гибели несовершеннолетних парня и девушки. Решается вопрос об открытии дела по статье "Умышленное убийство двух лиц" УК с пометкой "самоубийство".

Львовполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Келлог назвал "трехдневное перемирие" Путина абсурдом
инфографикаПочти 90% украинцев не доверяют Трампу – опрос
Силы обороны: Россияне рвутся на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей
Глава КГГА в отсутствие Кличко срочно созывает Совет обороны Киева
Умеров провел кадровые изменения в Министерстве обороны
В Кремле намекнули, что Россия не пойдет на 30-дневное перемирие
Все новости...
Львов
Эпическая ничья "Динамо" и "Шахтера" во Львове: репортаж Чемпиона с украинского классико
Во Львове эксгумируют останки агента НКВД Кузнецова и майора Путина
Подозреваемому в убийстве Фарион продлили арест, он обратился за медпомощью
Последние новости
21:39
В Украине изменились правила проверок молочных продуктов на рынках
21:37
Россияне обстреляли Кондрашовку на Харьковщине: пострадал мужчина
21:11
Блэкаут в Испании: трое погибли, вероятно, из-за угарного газа от генератора
21:07
Во Львове парень и девушка погибли в результате падения с 16-го этажа
21:01
Во дворе Киева нашли человеческие кости: полиция выяснила, что это археологические остатки
20:59
боксУсик начал тренировочный лагерь перед реваншем с Дюбуа
20:52
Стефанишина критически прокомментировала возможность разделения Украины и Молдовы на пути в ЕС
20:42
Суд запретил строительство ЖК в Киеве: Stolitsa Group подаст апелляцию
20:39
В 2025 году учащиеся с особыми потребностями получат пособия вместо учебников: какая причина
20:38
В РФ приговорили к 27 годам уроженца Мелитополя за попытку "отравления" российских лётчиков
Все новости...
Реклама:
Реклама: