Во Львове парень и девушка погибли в результате падения с 16-го этажа
Вторник, 29 апреля 2025, 21:07
Несовершеннолетние парень и девушка погибли во Львове в результате падения с 16-го этажа многоэтажки.
Источник: сообщение полиции Львовской области
Дословно: "29 апреля, в 18.20 на спецлинию 102 поступило сообщение от врачей скорой помощи о двух лицах, погибших от травм, полученных в результате падения с высоты, что произошло на улице Княгини Ольги во Львове...
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Личности погибших устанавливаются. Также предварительно установлено, что пара могла выпасть с балкона лестничной клетки, расположенной на 16 этаже жилого дома".
Детали: В сообщении полиции указывается, что речь идет о гибели несовершеннолетних парня и девушки. Решается вопрос об открытии дела по статье "Умышленное убийство двух лиц" УК с пометкой "самоубийство".