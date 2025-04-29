Росіяни обстріляли Кіндрашівку на Харківщині: постраждав чоловік

Російські війська 29 квітня здійснили обстріл села Кіндрашівка Куп’янського району на Харківщині, отримав поранення 65-річний чоловік.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "Близько 14:00 російські військові здійснили обстріл с. Кіндрашівка Купʼянського району. Отримав поранення 65-річний чоловік. Потерпілого у важкому стані госпіталізували до лікарні. Внаслідок атаки у селі пошкоджено приватні домоволодіння".

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Деталі: Також орієнтовно о 13:30 FPV-дрон росіян вдарив по с. Перовське Золочівської ОТГ: пошкоджено будинок, лінії електромережі, зруйновано господарчі будівлі.