Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни обстріляли Кіндрашівку на Харківщині: постраждав чоловік

Тетяна ОлійникВівторок, 29 квітня 2025, 21:37
Росіяни обстріляли Кіндрашівку на Харківщині: постраждав чоловік
Фото - getty images

Російські війська 29 квітня здійснили обстріл села Кіндрашівка Куп’янського району на Харківщині, отримав поранення 65-річний чоловік.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "Близько 14:00 російські військові здійснили обстріл с. Кіндрашівка Купʼянського району. Отримав поранення 65-річний чоловік. Потерпілого у важкому стані госпіталізували до лікарні. Внаслідок атаки у селі пошкоджено приватні домоволодіння".

Реклама:

Деталі: Також орієнтовно о 13:30 FPV-дрон росіян вдарив по с. Перовське Золочівської ОТГ: пошкоджено будинок, лінії електромережі, зруйновано господарчі будівлі.

Харківська областьобстрілросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Келлог назвав "триденне перемирʼя" Путіна абсурдом
інфографікаМайже 90% українців не довіряють Трампу – опитування
Сили оборони: Росіяни рвуться на кордон Дніпропетровської, Запорізької і Донецької областей
Голова КМВА за відсутності Кличка терміново скликає Раду оборони Києва
Умєров провів кадрові зміни у Міністерстві оборони
У Кремлі натякнули, що Росія не піде на 30-денне перемир'я
Усі новини...
Харківська область
На Харківщині ворожі дрони знищили велике агропідприємство
Біля Ізюму загинули двоє чоловіків, які намагалися розібрати на металобрухт САУ
На Харківщині підірвався автомобіль: троє поранених
Останні новини
22:33
Харків атакують російські безпілотники: попередньо, є постраждалі
22:21
У військовій лабораторії на околицях Бухареста стався вибух, загинула жінка
22:14
Зеленський: Росіяни переживають через парад, і правильно переживають
21:56
Горила з дитинчам, коаліція гепардів і слоненя, що просить води: 20 вражаючих знімків дикої природи
21:50
У США затримали двох українців за начебто незаконне голосування на виборах-2024
21:47
Зеленський: Росія готує щось влітку у Білорусі, прикриваючись військовими навчаннями
21:39
В Україні змінилися правила перевірок молочних продуктів на ринках
21:37
Росіяни обстріляли Кіндрашівку на Харківщині: постраждав чоловік
21:11
Блекаут в Іспанії: троє загинули, ймовірно, через чадний газ від генератора
21:07
У Львові хлопець та дівчина загинули внаслідок падіння з 16-го поверху
Усі новини...
Реклама:
Реклама: