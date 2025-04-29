Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли Кондрашовку на Харьковщине: пострадал мужчина

Татьяна ОлейникВторник, 29 апреля 2025, 21:37
Россияне обстреляли Кондрашовку на Харьковщине: пострадал мужчина
Фото - getty images

Российские войска 29 апреля совершили обстрел села Кондрашовка Купянского района на Харьковщине, получил ранения 65-летний мужчина.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "Около 14:00 российские военные совершили обстрел с. Кондрашовка Купянского района. Получил ранения 65-летний мужчина. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. В результате атаки в селе повреждены частные домовладения".

Реклама:

Детали: Также ориентировочно в 13:30 FPV-дрон россиян ударил по с. Перовское Золочевской ОТГ: поврежден дом, линии электросети, разрушены хозяйственные постройки.

Харьковская областьобстрелроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Келлог назвал "трехдневное перемирие" Путина абсурдом
инфографикаПочти 90% украинцев не доверяют Трампу – опрос
Силы обороны: Россияне рвутся на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей
Глава КГГА в отсутствие Кличко срочно созывает Совет обороны Киева
Умеров провел кадровые изменения в Министерстве обороны
В Кремле намекнули, что Россия не пойдет на 30-дневное перемирие
Все новости...
Харьковская область
На Харьковщине вражеские дроны уничтожили крупное агропредприятие
Возле Изюма погибли двое мужчин, которые пытались разобрать на металлолом САУ
На Харьковщине подорвался автомобиль: трое раненых
Последние новости
21:39
В Украине изменились правила проверок молочных продуктов на рынках
21:37
Россияне обстреляли Кондрашовку на Харьковщине: пострадал мужчина
21:11
Блэкаут в Испании: трое погибли, вероятно, из-за угарного газа от генератора
21:07
Во Львове парень и девушка погибли в результате падения с 16-го этажа
21:01
Во дворе Киева нашли человеческие кости: полиция выяснила, что это археологические остатки
20:59
боксУсик начал тренировочный лагерь перед реваншем с Дюбуа
20:52
Стефанишина критически прокомментировала возможность разделения Украины и Молдовы на пути в ЕС
20:42
Суд запретил строительство ЖК в Киеве: Stolitsa Group подаст апелляцию
20:39
В 2025 году учащиеся с особыми потребностями получат пособия вместо учебников: какая причина
20:38
В РФ приговорили к 27 годам уроженца Мелитополя за попытку "отравления" российских лётчиков
Все новости...
Реклама:
Реклама: