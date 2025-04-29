Россияне обстреляли Кондрашовку на Харьковщине: пострадал мужчина

Российские войска 29 апреля совершили обстрел села Кондрашовка Купянского района на Харьковщине, получил ранения 65-летний мужчина.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "Около 14:00 российские военные совершили обстрел с. Кондрашовка Купянского района. Получил ранения 65-летний мужчина. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. В результате атаки в селе повреждены частные домовладения".

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Детали: Также ориентировочно в 13:30 FPV-дрон россиян ударил по с. Перовское Золочевской ОТГ: поврежден дом, линии электросети, разрушены хозяйственные постройки.