Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У США затримали двох українців за начебто незаконне голосування на виборах-2024

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 29 квітня 2025, 21:50
У США затримали двох українців за начебто незаконне голосування на виборах-2024
Крісті Ноем. Скриншот з її соцмережі Х

Міграційна та митна правоохоронна служба США затримала двох громадян України, які начебто незаконно проголосували на президентських виборах 2024 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на міністерку внутрішньої безпеки США Крісті Ноем у соцмережі Х

Деталі: За словами Ноем, американські правоохоронці арештували двох українців "у співпраці з DOGE", маючи на увазі орган з питань скорочення держапарату, повʼязаний з Ілоном Маском.

Реклама:

"За президентства Дональда Трампа, якщо ви приїжджаєте до нашої країни і порушуєте наші закони, ви будете нести за це відповідальність", – додала вона.

Наразі жодної іншої інформації про арешт українців немає. "Європейська правда" звернулась по коментар до Міністерства закордонних справ України.

Зазначимо, що у США до голосування на президентських виборах допускаються тільки громадяни, яким на момент голосування виповнилось 18 років і які зареєструвались відповідно до правил штату, де проживають.

РЕКЛАМА:

Адміністрація Дональда Трампа раніше заявляла, що на виборах президента США нібито голосують мігранти, та вжила заходів для посилення контролю над виборчим процесом.

Минулого місяця Трамп підтвердив наявність дискусій щодо збереження тимчасового права на перебування у США українців, які виїхали за кордон у зв’язку з війною.

США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Келлог назвав "триденне перемирʼя" Путіна абсурдом
інфографікаМайже 90% українців не довіряють Трампу – опитування
Сили оборони: Росіяни рвуться на кордон Дніпропетровської, Запорізької і Донецької областей
Голова КМВА за відсутності Кличка терміново скликає Раду оборони Києва
Умєров провів кадрові зміни у Міністерстві оборони
У Кремлі натякнули, що Росія не піде на 30-денне перемир'я
Усі новини...
США
Бунтівник, вундеркінд, ікона стилю. Історія легендарного тенісиста Андре Агассі
Келлог назвав "триденне перемирʼя" Путіна абсурдом
Прем’єр Канади після перемоги його партії заявив, що старим відносинам зі США настав кінець
Останні новини
22:33
Харків атакують російські безпілотники: попередньо, є постраждалі
22:21
У військовій лабораторії на околицях Бухареста стався вибух, загинула жінка
22:14
Зеленський: Росіяни переживають через парад, і правильно переживають
21:56
Горила з дитинчам, коаліція гепардів і слоненя, що просить води: 20 вражаючих знімків дикої природи
21:50
У США затримали двох українців за начебто незаконне голосування на виборах-2024
21:47
Зеленський: Росія готує щось влітку у Білорусі, прикриваючись військовими навчаннями
21:39
В Україні змінилися правила перевірок молочних продуктів на ринках
21:37
Росіяни обстріляли Кіндрашівку на Харківщині: постраждав чоловік
21:11
Блекаут в Іспанії: троє загинули, ймовірно, через чадний газ від генератора
21:07
У Львові хлопець та дівчина загинули внаслідок падіння з 16-го поверху
Усі новини...
Реклама:
Реклама: