У США затримали двох українців за начебто незаконне голосування на виборах-2024

Міграційна та митна правоохоронна служба США затримала двох громадян України, які начебто незаконно проголосували на президентських виборах 2024 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на міністерку внутрішньої безпеки США Крісті Ноем у соцмережі Х

Деталі: За словами Ноем, американські правоохоронці арештували двох українців "у співпраці з DOGE", маючи на увазі орган з питань скорочення держапарату, повʼязаний з Ілоном Маском.

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"За президентства Дональда Трампа, якщо ви приїжджаєте до нашої країни і порушуєте наші закони, ви будете нести за це відповідальність", – додала вона.

Наразі жодної іншої інформації про арешт українців немає. "Європейська правда" звернулась по коментар до Міністерства закордонних справ України.

Зазначимо, що у США до голосування на президентських виборах допускаються тільки громадяни, яким на момент голосування виповнилось 18 років і які зареєструвались відповідно до правил штату, де проживають.

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Адміністрація Дональда Трампа раніше заявляла, що на виборах президента США нібито голосують мігранти, та вжила заходів для посилення контролю над виборчим процесом.

Минулого місяця Трамп підтвердив наявність дискусій щодо збереження тимчасового права на перебування у США українців, які виїхали за кордон у зв’язку з війною.