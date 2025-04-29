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В США задержали двух украинцев за якобы незаконное голосование на выборах-2024

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 29 апреля 2025, 21:50
В США задержали двух украинцев за якобы незаконное голосование на выборах-2024
Кристи Ноэм. Скриншот из ее соцсети Х

Миграционная и таможенная правоохранительная служба США задержала двух граждан Украины, которые якобы незаконно проголосовали на президентских выборах 2024 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм в соцсети Х

Детали: По словам Ноем, американские правоохранители арестовали двух украинцев "в сотрудничестве с DOGE", имея в виду орган по вопросам сокращения госаппарата, связанный с Илоном Маском.

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"При президентстве Дональда Трампа, если вы приезжаете в нашу страну и нарушаете наши законы, вы будете нести за это ответственность", – добавила она.

На данный момент никакой другой информации об аресте украинцев нет. "Европейская правда" обратилась за комментарием в Министерство иностранных дел Украины.

Отметим, что в США к голосованию на президентских выборах допускаются только граждане, которым на момент голосования исполнилось 18 лет и которые зарегистрировались в соответствии с правилами штата, где проживают.

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Администрация Дональда Трампа ранее заявляла, что на выборах президента США якобы голосуют мигранты, и приняла меры для усиления контроля над избирательным процессом.

В прошлом месяце Трамп подтвердил наличие дискуссий о сохранении временного права на пребывание в США украинцев, которые выехали за границу в связи с войной.

США
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