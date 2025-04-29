Зеленський: Росіяни переживають через парад, і правильно переживають

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни переймаються через те, як пройде їхній парад, а мають перейматися через те, що війна досі триває.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Готуємось також і до розмови з Америкою щодо нових санкційних кроків – обираємо саме такі больові точки Росії, які найбільше спонукатимуть Москву до дипломатії. Вони повинні робити чіткі кроки до завершення війни, і ми наполягаємо, що безумовне й повне припинення вогню має стати першим кроком. Росія повинна це зробити.

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Зараз вони переживають, що в них парад під питанням, і правильно переживають. Але повинні переживати, що ця війна досі триває. Вони повинні закінчити війну".

Деталі: Також президент повідомив, що обговорював підготовку нового рішення Ради національної безпеки і оборони щодо тиску на російські мережі впливу, а також на всі їхні виробництва й торговельні операції.

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Дослівно: "Українські санкції стараємося по максимуму синхронізувати з усіма в Європі, щоб це було спільною позицією, і вже маємо хороші результати. Зокрема, у закритих російських виробництвах, які працювали на їхню "оборонку". Готуємося також і до розмови з Америкою щодо нових санкційних кроків".