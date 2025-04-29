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Зеленский: Россияне переживают из-за парада, и правильно переживают

Татьяна ОлейникВторник, 29 апреля 2025, 22:14
Зеленский: Россияне переживают из-за парада, и правильно переживают
Владимир Зеленский. Фото - getty images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне переживают из-за того, как пройдет их парад, а должны переживать из-за того, что война до сих пор продолжается.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Готовимся также и к разговору с Америкой о новых санкционных шагах – выбираем именно такие болевые точки России, которые больше всего будут побуждать Москву к дипломатии. Они должны делать четкие шаги к завершению войны, и мы настаиваем, что безусловное и полное прекращение огня должно стать первым шагом. Россия должна это сделать.

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Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают. Но должны переживать, что эта война до сих пор продолжается. Они должны закончить войну".

Детали: Также президент сообщил, что обсуждал подготовку нового решения Совета национальной безопасности и обороны по давлению на российские сети влияния, а также на все их производства и торговые операции.

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Дословно: "Украинские санкции стараемся по максимуму синхронизировать со всеми в Европе, чтобы это было общей позицией, и уже имеем хорошие результаты. В частности, в закрытых российских производствах, которые работали на их "оборонку". Готовимся также и к разговору с Америкой относительно новых санкционных шагов".

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