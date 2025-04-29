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Трамп пожартував, що хотів би бути Папою Римським

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 29 квітня 2025, 23:01
Трамп пожартував, що хотів би бути Папою Римським
Дональд Трамп. Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп пожартував, що обрав би самого себе новим Папою Римським.

Джерело: Трамп сказав журналістам 29 квітня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На прохання прокоментувати прийдешні вибори нового очільника католицької церкви Трамп сказав: "Папи? Я б хотів бути Папою. Це був би мій найперший вибір".

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Пізніше він дав зрозуміти, що жартує і "нікому не віддає перевагу" з-поміж претендентів на посаду Папи, хоча й згадав про архієпископа Нью-Йорка Тімоті Долана.

"Маю сказати, що у нас є кардинал з Нью-Йорка, який дуже хороший. Тож подивимося, що буде", – додав президент США.

Як відомо, Дональд Трамп усе життя асоціювався з протестантизмом. У 2020 році він заявив, що не відносить себе до жодної з церков, а до цього вважався пресвітеріанином.

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Ватикан напередодні офіційно оголосив, що таємний конклав для виборів нового Папи Римського розпочнеться 7 травня.

Дата була визначена під час закритої зустрічі кардиналів у Ватикані, першої після похорону Папи Франциска в суботу.

Радимо також ознайомитися з матеріалом  Чи буде новий Папа Римський другом України? Хто має найбільші шанси очолити Ватикан

ТрампСШАПапа Римський
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