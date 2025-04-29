Трамп пошутил, что хотел бы быть Папой Римским

Президент США Дональд Трамп пошутил, что выбрал бы самого себя новым Папой Римским.

Источник: Трамп сказал журналистам 29 апреля, сообщает "Европейская правда"

Детали: На просьбу прокомментировать предстоящие выборы нового главы католической церкви Трамп сказал: "Папы? Я бы хотел быть Папой. Это был бы мой самый первый выбор".

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Позже он дал понять, что шутит и "никому не отдает предпочтение" среди претендентов на пост Папы, хотя и упомянул архиепископа Нью-Йорка Тимоти Долана.

"Должен сказать, что у нас есть кардинал из Нью-Йорка, который очень хороший. Посмотрим, что будет", – добавил президент США.

Как известно, Дональд Трамп всю жизнь ассоциировался с протестантизмом. В 2020 году он заявил, что не относит себя ни к одной из церквей, а до этого считался пресвитерианином.

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Ватикан накануне официально объявил, что тайный конклав для выборов нового Папы Римского начнется 7 мая.

Дата была определена во время закрытой встречи кардиналов в Ватикане, первой после похорон Папы Франциска в субботу.

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