Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп пошутил, что хотел бы быть Папой Римским

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 29 апреля 2025, 23:01
Трамп пошутил, что хотел бы быть Папой Римским
Дональд Трамп. Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп пошутил, что выбрал бы самого себя новым Папой Римским.

Источник: Трамп сказал журналистам 29 апреля, сообщает "Европейская правда"

Детали: На просьбу прокомментировать предстоящие выборы нового главы католической церкви Трамп сказал: "Папы? Я бы хотел быть Папой. Это был бы мой самый первый выбор".

Реклама:

Позже он дал понять, что шутит и "никому не отдает предпочтение" среди претендентов на пост Папы, хотя и упомянул архиепископа Нью-Йорка Тимоти Долана.

"Должен сказать, что у нас есть кардинал из Нью-Йорка, который очень хороший. Посмотрим, что будет", – добавил президент США.

Как известно, Дональд Трамп всю жизнь ассоциировался с протестантизмом. В 2020 году он заявил, что не относит себя ни к одной из церквей, а до этого считался пресвитерианином.

РЕКЛАМА:

Ватикан накануне официально объявил, что тайный конклав для выборов нового Папы Римского начнется 7 мая.

Дата была определена во время закрытой встречи кардиналов в Ватикане, первой после похорон Папы Франциска в субботу.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом Будет ли новый Папа Римский другом Украины? Кто имеет наибольшие шансы возглавить Ватикан.

ТрампСШАПапа Римский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновляетсяХарьков атаковали российские беспилотники: 6 человек пострадали
В США задержали двух украинцев за якобы незаконное голосование на выборах-2024
инфографикаПочти 90% украинцев не доверяют Трампу – опрос
Силы обороны: Россияне рвутся на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей
Глава КГГА в отсутствие Кличко срочно созывает Совет обороны Киева
Умеров провел кадровые изменения в Министерстве обороны
Все новости...
Трамп
Президент Финляндии считает, что у Трампа "иссякает терпение" в отношении России
Почти 90% украинцев не доверяют Трампу – опрос
Геостратегические автоголы США в Восточной Европе
Последние новости
23:01
Трамп пошутил, что хотел бы быть Папой Римским
22:58
Союзная России Буркина-Фасо продолжит национализировать шахты Запада
22:33
обновляетсяХарьков атаковали российские беспилотники: 6 человек пострадали
22:21
В военной лаборатории на окраине Бухареста произошел взрыв, погибла женщина
22:14
Зеленский: Россияне переживают из-за парада, и правильно переживают
21:56
Горилла с детенышем, коалиция гепардов и слоненок, который просит воды: 20 впечатляющих снимков дикой природы
21:50
В США задержали двух украинцев за якобы незаконное голосование на выборах-2024
21:47
Зеленский: Россия готовит что-то летом в Беларуси, прикрываясь военными учениями
21:39
В Украине изменились правила проверок молочных продуктов на рынках
21:37
Россияне обстреляли Кондрашовку на Харьковщине: пострадал мужчина
Все новости...
Реклама:
Реклама: