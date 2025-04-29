Сили оборони відбили 15 ворожих атак на Курському напрямку – Генштаб

Від початку доби 29 квітня на фронті відбулось 125 бойових зіткнень, з них 51 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 29 квітня

Дослівно: "Від початку цієї доби відбулося 125 бойових зіткнень.

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Сьогодні окупанти завдали 70 авіаційних ударів, застосувавши 129 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1112 дронів-камікадзе та здійснили майже чотири з половиною тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

Деталі: На Харківському напрямку наші війська зупинили одну атаку противника у бік Кам’янки.

На Куп’янському напрямку противник провів дев’ять штурмів позицій наших оборонців поблизу Загризового, Степової Новоселівки та у напрямках Петропавлівки й Нової Кругляківки.

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На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 21 раз атакували позиції українців поблизу населених пунктів Липове, Нове, Новомихайлівка, Мирне, Зелена Долина та Ямполівка.

На Сіверському напрямку ворог здійснив три штурми.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 13 бойових зіткнень у напрямках Майського, Предтечиного, Білої Гори та в районах Курдюмівки й Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни шість разів атакували позиції сил оборони.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 51 раз намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Тарасівка, Шевченко, Єлизаветівка, Новоторецьке, Лисівка, Успенівка, Котлярівка, Троїцьке, Надіївка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів атакував поблизу Костянтинополя, Бурлацького, Привільного, Рівнополя та в напрямку Одрадного.

На Придніпровському напрямку ворог проводив одну наступальну дію, успіху не мав.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 15 атак російських загарбників, шість боєзіткнень досі тривають.