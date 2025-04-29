Силы обороны отбили 15 вражеских атак на Курском направлении – Генштаб

С начала суток 29 апреля на фронте состоялось 125 боевых столкновений, из них 51 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 29 апреля

Дословно: "С начала этих суток произошло 125 боевых столкновений.

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Сегодня оккупанты нанесли 70 авиационных ударов, применив 129 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1112 дронов-камикадзе и осуществили почти четыре с половиной тысячи обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

Детали: На Харьковском направлении наши войска остановили одну атаку противника в сторону Каменки.

На Купянском направлении противник провел девять штурмов позиций наших защитников вблизи Загрызово, Степной Новоселовки и в направлениях Петропавловки и Новой Кругляковки.

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На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 21 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Липовое, Новое, Новомихайловка, Мирное, Зеленая Долина и Ямполовка.

На Северском направлении враг совершил три штурма.

На Краматорском направлении пока зафиксировано 13 боевых столкновений в направлениях Майского, Предтечино, Белой Горы и в районах Курдюмовки и Часового Яра.

На Торецком направлении россияне шесть раз атаковали позиции сил обороны.

На Покровском направлении захватнические подразделения 51 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Тарасовка, Шевченко, Елизаветовка, Новоторецкое, Лисовка, Успеновка, Котляровка, Троицкое, Надиевка и Андреевка.

На Новопавловском направлении враг 12 раз атаковал вблизи Константинополя, Бурлацкого, Привольного, Ровнополя и в направлении Отрадного.

На Приднепровском направлении враг проводил одно наступательное действие, успеха не имел.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 15 атак российских захватчиков, шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.