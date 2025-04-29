Силы обороны отбили 15 вражеских атак на Курском направлении – Генштаб
С начала суток 29 апреля на фронте состоялось 125 боевых столкновений, из них 51 – на Покровском направлении.
Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 29 апреля
Дословно: "С начала этих суток произошло 125 боевых столкновений.
Сегодня оккупанты нанесли 70 авиационных ударов, применив 129 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1112 дронов-камикадзе и осуществили почти четыре с половиной тысячи обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".
Детали: На Харьковском направлении наши войска остановили одну атаку противника в сторону Каменки.
На Купянском направлении противник провел девять штурмов позиций наших защитников вблизи Загрызово, Степной Новоселовки и в направлениях Петропавловки и Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 21 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Липовое, Новое, Новомихайловка, Мирное, Зеленая Долина и Ямполовка.
На Северском направлении враг совершил три штурма.
На Краматорском направлении пока зафиксировано 13 боевых столкновений в направлениях Майского, Предтечино, Белой Горы и в районах Курдюмовки и Часового Яра.
На Торецком направлении россияне шесть раз атаковали позиции сил обороны.
На Покровском направлении захватнические подразделения 51 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Тарасовка, Шевченко, Елизаветовка, Новоторецкое, Лисовка, Успеновка, Котляровка, Троицкое, Надиевка и Андреевка.
На Новопавловском направлении враг 12 раз атаковал вблизи Константинополя, Бурлацкого, Привольного, Ровнополя и в направлении Отрадного.
На Приднепровском направлении враг проводил одно наступательное действие, успеха не имел.
На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 15 атак российских захватчиков, шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.