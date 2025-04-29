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Рубіо повторив, що Вашингтон може відмовитись від "посередництва" між РФ і Україною

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 29 квітня 2025, 23:37
Рубіо повторив, що Вашингтон може відмовитись від посередництва між РФ і Україною
Рубіо. Фото - getty images

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що у разі відсутності прогресу в досягненні миру, США відмовляться від "ролі посередника" між Росією та Україною.

Джерело: як повідомляє "Європейська правда", заяву Рубіо оголосила на брифінгу Держдепу 29 квітня речниця відомства Теммі Брюс

Деталі: У заяві Рубіо заявив, що "зараз настав час, коли обидві сторони" – Україна та Росія – "повинні висунути конкретні пропозиції щодо припинення конфлікту".

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"Рішення про те, як діяти далі, тепер належить президенту (Трампу. – Ред.). Якщо прогрес не буде досягнутий, ми відмовимося від ролі посередників у цьому процесі", – ідеться в заяві.

Речниця Держдепу відмовилась уточнювати, про які часові рамки може йтись, водночас додала, що це – "дуже чітка заява" Рубіо.

Пізніше Брюс додала, що конкретні пропозиції в заяві стосуються "досягнення повного, тривалого припинення вогню".

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"Не триденного, щоб можна було святкувати щось інше. Повне, тривале припинення вогню і закінчення конфлікту", – сказала вона, вочевидь маючи на увазі "триденне перемирʼя" Путіна.

Кілька днів тому державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найближчий тиждень буде "критично важливим" для рішення Штатів з приводу того, чи продовжувати намагання зупинити війну між РФ і Україною. 

За інформацією FT, європейські та українські посадовці побоюються, що Дональд Трамп може оголосити про вихід із "мирних переговорів" з Києвом і Москвою, використовуючи як привід навіть незначний прогрес.

СШАпереговори
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