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Рубио повторил, что Вашингтон может отказаться от "посредничества" между РФ и Украиной

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 29 апреля 2025, 23:37
Рубио повторил, что Вашингтон может отказаться от посредничества между РФ и Украиной
Рубио. Фото - getty images

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в случае отсутствия прогресса в достижении мира, США откажутся от "роли посредника" между Россией и Украиной.

Источник: как сообщает "Европейская правда", заявление Рубио озвучила на брифинге Госдепа 29 апреля пресс-секретарь ведомства Тэмми Брюс

Детали: В заявлении Рубио заявил, что "сейчас настало время, когда обе стороны" – Украина и Россия – "должны выдвинуть конкретные предложения по прекращению конфликта".

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"Решение о том, как действовать дальше, теперь принадлежит президенту (Трампу. – Ред.). Если прогресс не будет достигнут, мы откажемся от роли посредников в этом процессе", – говорится в заявлении.

Пресс-секретарь Госдепа отказалась уточнять, о каких временных рамках может идти речь, но добавила, что это – „очень четкое заявление" Рубио.

Позже Брюс добавила, что конкретные предложения в заявлении касаются "достижения полного, длительного прекращения огня".

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"Не трехдневного, чтобы можно было праздновать что-то другое. Полное, длительное прекращение огня и окончание конфликта", – сказала она, явно имея в виду "трехдневное перемирие" Путина.

Несколько дней назад государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что ближайшая неделя будет "критически важной" для решения Штатов о том, продолжать ли попытки остановить войну между РФ и Украиной.

По информации FT, европейские и украинские чиновники опасаются, что Дональд Трамп может объявить о выходе из "мирных переговоров" с Киевом и Москвой, используя в качестве предлога даже незначительный прогресс.

СШАпереговоры
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