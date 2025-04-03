Politico: Команда Волца створила щонайменше 20 чатів у Signal, де обговорювали питання нацбезпеки

Команда радника президента США з національної безпеки Майка Волца створила щонайменше 20 групових чатів в месенджері Signal для обговорення чутливих питань національної безпеки, зокрема щодо України, Китаю, Гази та Близького Сходу.

Джерело: Politico з посиланням на чотирьох осіб, які були додані до цих чатів

Деталі: За словами джерел, команда Волца активно створює чати в Signal для обговорення питань національної безпеки. Двоє з них заявили, що брали участь або мають інформацію про щонайменше 20 таких чатів. Всі четверо стверджують, що в обговореннях фігурувала чутлива інформація.

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"Це ширше використання застосунку, ніж повідомлялося раніше, і воно проливає нове світло на те, як часто команда національної безпеки адміністрації Трампа використовує Signal – загальнодоступний додаток для обміну повідомленнями – у своїй роботі", – пише видання.

"Це було звичайною практикою – проводити чати на будь-яку тему національної безпеки", – сказало одне з джерел, додавши, що до груп часто входили члени уряду США та високопосадовці.

Один зі співрозмовників заявив, що Волц "побудував весь комунікаційний процес Ради національної безпеки в Signal".

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Речник РНБ Браян Г'юз зазначив, що Signal дозволений на урядових пристроях і що деякі установи автоматично встановлюють його на телефони співробітників. Він також підкреслив, що чиновники використовували додаток як в адміністраціях Байдена, так і Трампа.

"Це один із затверджених методів комунікації, але не основний і навіть не другорядний. Це один із багатьох дозволених методів для несекретних матеріалів за умови, що користувач забезпечує збереження записів. Будь-яке звинувачення у використанні для обміну секретною інформацією на 100% не відповідає дійсності".

Жоден із чотирьох співрозмовників видання не підтвердив, чи передавали через Signal будь-яку секретну інформацію, проте всі заявили, що повідомлення в групових чатах містили конфіденційні деталі роботи системи національної безпеки.

Що передувало:

Зокрема стало відомо, що члени Ради національної безпеки при президентові США, включно з радником із національної безпеки Дональда Трампа Майком Волцом, вели урядові справи через особисті акаунти Gmail.

Згідно з електронними листами, які вивчили журналісти видання The Washington Post, високопоставлений помічник Волца використовував комерційний сервіс електронної пошти для розмов з колегами з інших урядових установ, що стосувалися секретних військових позицій і потужних систем озброєнь.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує звільняти радника з національної безпеки Майкла Волца, та називав цю історію "фейковою".

У Білому домі офіційно заявили, що скандал із Signal для них "закритий".

Передісторія: