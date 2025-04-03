Президентка ЦБ Європи закликала ЄС відмовитися від права вето на користь голосування більшістю

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард закликала Європейський Союз відмовитися від права вето однієї країни, запропонувавши запровадити голосування більшістю для підвищення конкурентоспроможності блоку.

Джерело: Bloomberg із посиланням на заяву Лагард під час її виступу в Дубліні

Пряма мова Лагард: "Оскільки ми розширюємо нашу економіку, нам потрібно відповідним чином модернізувати процес ухвалення рішень. Щоб відстоювати свої позиції, ми повинні діяти як єдине ціле в кількох ключових сферах. А це означає, що нам потрібно структурно змінити спосіб ухвалення рішень".

Реклама:

Деталі: Президентка європейського центробанку підкреслила, що "ширше застосування голосування кваліфікованою більшістю буде більш демократичним".

У матеріалі Bloomberg йдеться про те, що право вето окремих країн залишається однією з ключових перешкод для ефективного ухвалення рішень у ЄС.

Особливо гостро ця проблема проявилася після вторгнення Росії в Україну, коли прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово блокував спільні ініціативи, ускладнюючи здатність блоку діяти узгоджено на міжнародній арені.

РЕКЛАМА:

Лагард підтримала ідею свого попередника на посаді голови ЄЦБ Маріо Драгі щодо розширення механізму голосування кваліфікованою більшістю. У своєму звіті про майбутнє конкурентоспроможності Європи Драгі пропонував відмовитися від одностайності в ухваленні рішень та застосовувати голосування більшістю у ширшому спектрі сфер.

Нагадаємо: