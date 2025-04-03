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Президентка ЦБ Європи закликала ЄС відмовитися від права вето на користь голосування більшістю

Степан ГафткоЧетвер, 3 квітня 2025, 06:05
Президентка ЦБ Європи закликала ЄС відмовитися від права вето на користь голосування більшістю
Фото з Facebook Christine Lagarde

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард закликала Європейський Союз відмовитися від права вето однієї країни, запропонувавши запровадити голосування більшістю для підвищення конкурентоспроможності блоку. 

Джерело: Bloomberg із посиланням на заяву Лагард під час її виступу в Дубліні

Пряма мова Лагард: "Оскільки ми розширюємо нашу економіку, нам потрібно відповідним чином модернізувати процес ухвалення рішень. Щоб відстоювати свої позиції, ми повинні діяти як єдине ціле в кількох ключових сферах. А це означає, що нам потрібно структурно змінити спосіб ухвалення рішень".

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Деталі: Президентка європейського центробанку підкреслила, що "ширше застосування голосування кваліфікованою більшістю буде більш демократичним".

У матеріалі Bloomberg йдеться про те, що право вето окремих країн залишається однією з ключових перешкод для ефективного ухвалення рішень у ЄС. 

Особливо гостро ця проблема проявилася після вторгнення Росії в Україну, коли прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово блокував спільні ініціативи, ускладнюючи здатність блоку діяти узгоджено на міжнародній арені. 

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Лагард підтримала ідею свого попередника на посаді голови ЄЦБ Маріо Драгі щодо розширення механізму голосування кваліфікованою більшістю. У своєму звіті про майбутнє конкурентоспроможності Європи Драгі пропонував відмовитися від одностайності в ухваленні рішень та застосовувати голосування більшістю у ширшому спектрі сфер. 

Нагадаємо:

  • У жовтні 2024 року Франція і Німеччина, не підтримали пропозицію, яка була спрямована на те, щоб обійти вето Угорщини, яке блокувало виділення допомоги Україні на понад 6 мільярдів євро.
  • 13 березня стало відомо, що Угорщина вимагає виключити із санкційного списку ЄС російського олігарха Михаїла Фрідмана, в іншому разі вона погрожує заблокувати продовження санкцій Євросоюзу проти близько 2 тисяч росіян. 
  • У березні FT повідомляло, що рішуче небажання Будапешта продовжити низку санкцій ЄС проти Росії в останні дні призвело до активізації обговорень серед держав-членів потреби того, аби позбавити Угорщину права голосу при ухваленні ключових рішень.

ЄвропаУгорщина
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