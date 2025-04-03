Президентка ЦБ Європи закликала ЄС відмовитися від права вето на користь голосування більшістю
Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард закликала Європейський Союз відмовитися від права вето однієї країни, запропонувавши запровадити голосування більшістю для підвищення конкурентоспроможності блоку.
Джерело: Bloomberg із посиланням на заяву Лагард під час її виступу в Дубліні
Пряма мова Лагард: "Оскільки ми розширюємо нашу економіку, нам потрібно відповідним чином модернізувати процес ухвалення рішень. Щоб відстоювати свої позиції, ми повинні діяти як єдине ціле в кількох ключових сферах. А це означає, що нам потрібно структурно змінити спосіб ухвалення рішень".
Деталі: Президентка європейського центробанку підкреслила, що "ширше застосування голосування кваліфікованою більшістю буде більш демократичним".
У матеріалі Bloomberg йдеться про те, що право вето окремих країн залишається однією з ключових перешкод для ефективного ухвалення рішень у ЄС.
Особливо гостро ця проблема проявилася після вторгнення Росії в Україну, коли прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово блокував спільні ініціативи, ускладнюючи здатність блоку діяти узгоджено на міжнародній арені.
Лагард підтримала ідею свого попередника на посаді голови ЄЦБ Маріо Драгі щодо розширення механізму голосування кваліфікованою більшістю. У своєму звіті про майбутнє конкурентоспроможності Європи Драгі пропонував відмовитися від одностайності в ухваленні рішень та застосовувати голосування більшістю у ширшому спектрі сфер.
Нагадаємо:
- У жовтні 2024 року Франція і Німеччина, не підтримали пропозицію, яка була спрямована на те, щоб обійти вето Угорщини, яке блокувало виділення допомоги Україні на понад 6 мільярдів євро.
- 13 березня стало відомо, що Угорщина вимагає виключити із санкційного списку ЄС російського олігарха Михаїла Фрідмана, в іншому разі вона погрожує заблокувати продовження санкцій Євросоюзу проти близько 2 тисяч росіян.
- У березні FT повідомляло, що рішуче небажання Будапешта продовжити низку санкцій ЄС проти Росії в останні дні призвело до активізації обговорень серед держав-членів потреби того, аби позбавити Угорщину права голосу при ухваленні ключових рішень.