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Франція та Німеччина скептичні щодо плану подолання вето Угорщини на допомогу Україні – ЗМІ

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловСубота, 26 жовтня 2024, 11:33
Франція та Німеччина скептичні щодо плану подолання вето Угорщини на допомогу Україні – ЗМІ
Фото: Getty Images

Дві країни ЄС, Франція і Німеччина, не підтримали пропозицію, яка спрямована на те, щоб обійти вето Угорщини, яке блокує виділення допомоги Україні на понад 6 мільярдів євро.

Джерело: "Європейська правда"  посиланням на Bloomberg

Деталі: Європейська служба зовнішніх дій пропонувала дозволити державам-членам ЄС робити добровільні внески до Європейського фонду миру.

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Це у майбутньому дозволило б спрямувати кошти на допомогу лише за рішенням окремих країн, без одностайної підтримки всіх країн ЄС.

Однак, як розповіли співрозмовники агентства, деякі держави-члени, включно з Францією та Німеччиною, висловили занепокоєння щодо створення прецеденту, який може поставити під загрозу майбутнє ЄФМ як інструменту зовнішньої політики.

Агентство також зазначає, що у деяких країнах добровільні внески можуть потребувати схвалення національних парламентів, що додасть ще один рівень складнощів.

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Джерела Bloomberg також розповідають, що наразі незрозуміло, яку підтримку в ЄС отримає запропонований план.

Передісторія:

  • Ще в березні Рада ЄС погодила створення Фонду підтримки України в межах Європейського фонду миру, кошти з якого мали йти державам-членам на компенсацію військових поставок Україні.
  • Відомо, що саме Угорщина блокує виділення з Європейського фонду миру мільярдів євро на фінансування військової допомоги Україні.
  • Це відбувається попри те, що Будапешт має запевнення: внески Угорщини в Європейський фонд миру не будуть спрямовуватись на будь-яку військову допомогу Україні.
  • Вже 30 серпня високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель пообіцяв знайти рішення, як обійти блокування виділення понад 6 млрд євро з Європейського фонду миру.

ФранціяНімеччинаУгорщинаУкраїна
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