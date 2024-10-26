Франція та Німеччина скептичні щодо плану подолання вето Угорщини на допомогу Україні – ЗМІ

Дві країни ЄС, Франція і Німеччина, не підтримали пропозицію, яка спрямована на те, щоб обійти вето Угорщини, яке блокує виділення допомоги Україні на понад 6 мільярдів євро.

Джерело: "Європейська правда" посиланням на Bloomberg

Деталі: Європейська служба зовнішніх дій пропонувала дозволити державам-членам ЄС робити добровільні внески до Європейського фонду миру.

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Це у майбутньому дозволило б спрямувати кошти на допомогу лише за рішенням окремих країн, без одностайної підтримки всіх країн ЄС.

Однак, як розповіли співрозмовники агентства, деякі держави-члени, включно з Францією та Німеччиною, висловили занепокоєння щодо створення прецеденту, який може поставити під загрозу майбутнє ЄФМ як інструменту зовнішньої політики.

Агентство також зазначає, що у деяких країнах добровільні внески можуть потребувати схвалення національних парламентів, що додасть ще один рівень складнощів.

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Джерела Bloomberg також розповідають, що наразі незрозуміло, яку підтримку в ЄС отримає запропонований план.

Передісторія: