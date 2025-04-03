Глава Єврокомісії: Наслідки тарифів Трампа будуть жахливими для мільйонів людей, ЄС готує відповідь

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що оголошені президентом США Дональдом Трампом нові тарифи серйозно ударять по світовій економіці, і додала, що Європейський Союз готує заходи у відповідь.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву, оприлюднену пресслужбою Єврокомісії

Пряма мова фон дер Ляєн: "Оголошення президентом Трампом універсальних тарифів для всього світу, включно з ЄС, є серйозним ударом по світовій економіці. Я глибоко шкодую про цей вибір. Давайте будемо відвертими щодо величезних наслідків. Світова економіка масово постраждає. Наслідки будуть жахливими для мільйонів людей по всьому світу".

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Деталі: За її словами, "тарифи також зашкодять споживачам у всьому світі", і це "буде відчутно негайно".

"Мільйони громадян зіткнуться з вищими рахунками за продукти. Ліки коштуватимуть дорожче, так само як і транспорт. Інфляція піде вгору. І це особливо боляче вдарить по найбільш вразливих верствах населення. Весь бізнес – великий і малий – постраждає з першого дня", – заявила президентка Єврокомісії.

Вона додала, що згодна з Трампом у тому, що інші держави несправедливо скористалися правилами глобальної торгівлі, і готова підтримати зусилля щодо їх реформування, але підкреслила, що використання тарифів не вирішить проблему.

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"Саме тому, з самого початку, ми завжди були готові до переговорів зі США, щоб усунути будь-які бар'єри, що залишилися в трансатлантичній торгівлі. Водночас, ми готові відповісти. Ми вже завершуємо роботу над першим пакетом контрзаходів у відповідь на тарифи на сталь. І зараз ми готуємося до подальших контрзаходів, щоб захистити наші інтереси і наш бізнес, якщо переговори проваляться", – заявила фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що "європейці завжди будуть просувати і захищати свої інтереси і цінності".

"І ми завжди будемо відстоювати Європу. Але є й альтернативний шлях. Ще не пізно вирішити проблеми шляхом переговорів", – підсумувала фон дер Ляєн.

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