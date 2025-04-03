Розкрадання на їжі для ЗСУ: НАБУ проситиме про запобіжні, каже, більшість підозрюваних в Україні
Національне антикорупційне бюро України 3 квітня подаватиме клопотання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних у розкраданні коштів під час закупівлі Міністерством оборони продуктів харчування для ЗСУ.
Джерело: керівник Першого головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов в етері Радіо Свобода
Пряма мова представника бюро: "Ми сьогодні подаємо клопотання про обрання запобіжних заходів особам, яким повідомлено про підозру, і суд визначить для них запобіжні заходи. Ми просимо для більшості з них тримання під вартою з альтернативою застави, але рішення буде на розсуд суду".
Деталі: Він додав, що четверо підозрюваних перебувають в України, а одна – за кордоном.
"Четверо підозрюваних з п’ятьох перебувають в Україні. Бенефіціарний власник компанії перебуває за кордоном. Щодо неї буде застосована спеціальна процедура: спочатку оголошення в міжнародний розшук; а потім, якщо це не дасть результатів, ми застосуємо спеціальне досудове розслідування", – повідомив Абакумов.
За його словами, досудове розслідування ще не завершено – НАБУ збирає додаткові докази.
Передісторія:
- 2 квітня НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної схеми розкрадання 733 млн грн бюджетних коштів під час закупівель продуктів для ЗСУ у 2022-2023 роках.
- Посадовцю Міноборони та постачальникам оголосили про підозри.