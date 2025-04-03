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Розкрадання на їжі для ЗСУ: НАБУ проситиме про запобіжні, каже, більшість підозрюваних в Україні

Ірина БалачукЧетвер, 3 квітня 2025, 11:32
Розкрадання на їжі для ЗСУ: НАБУ проситиме про запобіжні, каже, більшість підозрюваних в Україні
Фото ілюстративне з pixabay.com

Національне антикорупційне бюро України 3 квітня подаватиме клопотання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних у розкраданні коштів під час закупівлі Міністерством оборони продуктів харчування для ЗСУ.

Джерело: керівник Першого головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов в етері Радіо Свобода

Пряма мова представника бюро: "Ми сьогодні подаємо клопотання про обрання запобіжних заходів особам, яким повідомлено про підозру, і суд визначить для них запобіжні заходи. Ми просимо для більшості з них тримання під вартою з альтернативою застави, але рішення буде на розсуд суду".

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Деталі: Він додав, що четверо підозрюваних перебувають в України, а одна – за кордоном.

"Четверо підозрюваних з п’ятьох перебувають в Україні. Бенефіціарний власник компанії перебуває за кордоном. Щодо неї буде застосована спеціальна процедура: спочатку оголошення в міжнародний розшук; а потім, якщо це не дасть результатів, ми застосуємо спеціальне досудове розслідування", – повідомив Абакумов.

За його словами, досудове розслідування ще не завершено – НАБУ збирає додаткові докази.

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