Внаслідок стрілянини у Швеції загинули троє людей

У Швеції щонайменше троє людей загинули в результаті стрілянини у місті Уппсала у вівторок.

Джерело: CNN з посиланням на швецьких правоохоронців і шведські ЗМІ

Деталі: У публікації зазначають, що загибель людей розслідується як вбивство.

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Телерадіокомпанія SVT повідомила, що поблизу площі Ваксала в Уппсалі проводилася масштабна поліцейська операція, додавши, що підозрюваний втік з місця злочину на електричному скутері.

"Ми отримали кілька повідомлень про обстріли в цьому районі. Це все, що ми можемо сказати на даний момент. Більше я сказати не можу", – зазначив Магнус Кларін, речник шведської поліції, перед підтвердженням смерті.

Мотив інциденту у вівторок поки не зрозумілий.

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Раніше цього року Європейський парламент заявив, що Швеція "наразі бореться з хвилею бандитського насильства".

За даними агентства Reuters, у 2023 році Швеція мала найвищий рівень смертоносного насильства із застосуванням вогнепальної зброї на душу населення в ЄС. У 2024 році в країні з населенням лише 10 мільйонів людей було застрелено щонайменше 40 людей – це менше, ніж на піку в 2022 році, коли було застрелено 63 особи.

Хоча Швеція має високий рівень володіння зброєю за стандартами ЄС, шведи повинні отримати ліцензію, перш ніж їм дозволять володіти зброєю, і країна встановлює жорсткі обмеження щодо права на це.

Стрілянина у вівторок сталася лише через кілька місяців після того, як озброєний чоловік відкрив вогонь у центрі освіти для дорослих у шведському місті Еребру, що прем'єр-міністр країни назвав "найгіршою масовою стріляниною в історії Швеції".

Загалом десять осіб загинули в результаті нападу, який стався в лютому, і ще шестеро людей отримали поранення.