В результате стрельбы в Швеции погибли три человека

В Швеции по меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы в городе Уппсала во вторник.

Источник: CNN со ссылкой на шведских правоохранителей и шведские СМИ

Детали: В публикации отмечают, что гибель людей расследуется как убийство.

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Телерадиокомпания SVT сообщила, что вблизи площади Ваксала в Уппсале проводилась масштабная полицейская операция, добавив, что подозреваемый скрылся с места преступления на электрическом скутере.

"Мы получили несколько сообщений об обстрелах в этом районе. Это все, что мы можем сказать на данный момент. Больше я сказать не могу", – отметил Магнус Кларин, представитель шведской полиции, перед подтверждением смерти.

Мотив инцидента во вторник пока не понятен.

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Ранее в этом году Европейский парламент заявил, что Швеция "сейчас борется с волной бандитского насилия".

По данным агентства Reuters, в 2023 году Швеция имела самый высокий уровень смертоносного насилия с применением огнестрельного оружия на душу населения в ЕС. В 2024 году в стране с населением всего 10 миллионов человек было застрелено не менее 40 человек - это меньше, чем на пике в 2022 году, когда было застрелено 63 человека.

Хотя Швеция имеет высокий уровень владения оружием по стандартам ЕС, шведы должны получить лицензию, прежде чем им позволят владеть оружием, и страна устанавливает жесткие ограничения в отношении права на это.

Стрельба во вторник произошла всего через несколько месяцев после того, как вооруженный мужчина открыл огонь в центре образования для взрослых в шведском городе Эребру, что премьер-министр страны назвал "худшей массовой стрельбой в истории Швеции".

Всего десять человек погибли в результате нападения, которое произошло в феврале, и еще шесть человек получили ранения.