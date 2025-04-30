США схвалили продаж Польщі партії ракет "повітря – повітря" на понад мільярд доларів
Агентство зі співробітництва в галузі безпеки Пентагону повідомило, що Державний департамент США схвалив можливий продаж Польщі ракет середньої дальності класу "повітря – повітря" AIM-120D і супутніх елементів на суму $1,33 млрд.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: Повідомляється, що Агентство направило до Конгресу необхідні документи, що повідомляють про можливий продаж.
Уряд Польщі запросив придбання 400 ракет AIM-120D3 (AMRAAM) і різного супутнього обладнання. "Пропонований продаж сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки США шляхом зміцнення безпеки союзника по НАТО, який є силою, що забезпечує політичну та економічну стабільність у Європі", – йдеться в заяві.
Польща вже має у своєму арсеналі ракети AMRAAM і не матиме труднощів із прийняттям цих засобів на озброєння, додали в Агентстві.
Що було раніше:
- Наприкінці березня стало відомо, що Польща і США підпишуть угоду вартістю майже 2 млрд доларів щодо надання матеріально-технічної підтримки для системи протиповітряної оборони Patriot.
- А польський президент Анджей Дуда закликав США розмістити свою ядерну зброю на території Польщі.