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США схвалили продаж Польщі партії ракет "повітря – повітря" на понад мільярд доларів

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловСереда, 30 квітня 2025, 09:10
США схвалили продаж Польщі партії ракет повітря – повітря на понад мільярд доларів
фото: wikipedia

Агентство зі співробітництва в галузі безпеки Пентагону повідомило, що Державний департамент США схвалив можливий продаж Польщі ракет середньої дальності класу "повітря – повітря" AIM-120D і супутніх елементів на суму $1,33 млрд.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Повідомляється, що Агентство направило до Конгресу необхідні документи, що повідомляють про можливий продаж.

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Уряд Польщі запросив придбання 400 ракет AIM-120D3 (AMRAAM) і різного супутнього обладнання. "Пропонований продаж сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки США шляхом зміцнення безпеки союзника по НАТО, який є силою, що забезпечує політичну та економічну стабільність у Європі", – йдеться в заяві.

Польща вже має у своєму арсеналі ракети AMRAAM і не матиме труднощів із прийняттям цих засобів на озброєння, додали в Агентстві.

Що було раніше:

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  • Наприкінці березня стало відомо, що Польща і США підпишуть угоду вартістю майже 2 млрд доларів щодо надання матеріально-технічної підтримки для системи протиповітряної оборони Patriot.
  • А польський президент Анджей Дуда закликав США розмістити свою ядерну зброю на території Польщі.

зброяПольщаСША
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