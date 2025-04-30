США одобрили продажу Польше партии ракет "воздух - воздух" на более чем миллиард долларов

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Польше ракет средней дальности класса "воздух - воздух" AIM-120D и сопутствующих элементов на сумму $1,33 млрд.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Сообщается, что Агентство направило в Конгресс необходимые документы, сообщающие о возможной продаже.

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Правительство Польши запросило приобретение 400 ракет AIM-120D3 (AMRAAM) и различного сопутствующего оборудования. "Предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности союзника по НАТО, который является силой, обеспечивающей политическую и экономическую стабильность в Европе", - говорится в заявлении.

Польша уже имеет в своем арсенале ракеты AMRAAM и не будет иметь трудностей с принятием этих средств на вооружение, добавили в Агентстве.

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