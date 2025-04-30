США одобрили продажу Польше партии ракет "воздух - воздух" на более чем миллиард долларов
Государственный департамент США одобрил возможную продажу Польше ракет средней дальности класса "воздух - воздух" AIM-120D и сопутствующих элементов на сумму $1,33 млрд.
Источник: "Европейская правда"
Детали: Сообщается, что Агентство направило в Конгресс необходимые документы, сообщающие о возможной продаже.
Правительство Польши запросило приобретение 400 ракет AIM-120D3 (AMRAAM) и различного сопутствующего оборудования. "Предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности союзника по НАТО, который является силой, обеспечивающей политическую и экономическую стабильность в Европе", - говорится в заявлении.
Польша уже имеет в своем арсенале ракеты AMRAAM и не будет иметь трудностей с принятием этих средств на вооружение, добавили в Агентстве.
Что предшествовало:
- В конце марта стало известно, что Польша и США подпишут соглашение стоимостью почти 2 млрд долларов о предоставлении материально-технической поддержки для системы противовоздушной обороны Patriot.
- А польский президент Анджей Дуда призвал США разместить свое ядерное оружие на территории Польши.