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США одобрили продажу Польше партии ракет "воздух - воздух" на более чем миллиард долларов

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловСреда, 30 апреля 2025, 09:10
США одобрили продажу Польше партии ракет воздух - воздух на более чем миллиард долларов
фото: wikipedia

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Польше ракет средней дальности класса "воздух - воздух" AIM-120D и сопутствующих элементов на сумму $1,33 млрд.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Сообщается, что Агентство направило в Конгресс необходимые документы, сообщающие о возможной продаже.

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Правительство Польши запросило приобретение 400 ракет AIM-120D3 (AMRAAM) и различного сопутствующего оборудования. "Предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности союзника по НАТО, который является силой, обеспечивающей политическую и экономическую стабильность в Европе", - говорится в заявлении.

Польша уже имеет в своем арсенале ракеты AMRAAM и не будет иметь трудностей с принятием этих средств на вооружение, добавили в Агентстве.

Что предшествовало:

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  • В конце марта стало известно, что Польша и США подпишут соглашение стоимостью почти 2 млрд долларов о предоставлении материально-технической поддержки для системы противовоздушной обороны Patriot.
  • А польский президент Анджей Дуда призвал США разместить свое ядерное оружие на территории Польши.

оружиеПольшаСША
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