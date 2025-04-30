Британія вперше після переобрання Трампа спільно зі США вдарила по цілях хуситів в Ємені

Велика Британія приєдналася до американських військ у завданні ударів по цілях хуситів в Ємені вперше після переобрання Дональда Трампа на посаду президента США. Міністерство оборони Британії підтвердило, що удари були завдані у вівторок.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням Sky News

Деталі: Повідомляється, що удари були завдані у відповідь на атаки хуситів на міжнародне судноплавство в Червоному морі та Аденській затоці.

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Міністерство заявило, що ретельний аналіз розвідданих дозволив виявити групу будівель, які хусити використовували для виробництва безпілотників, що застосовувалися для атак на кораблі.

Літаки ВПС Британії Typhoon FGR4 завдали ударів по декількох будівлях, використовуючи високоточні бомби Paveway IV.

Літаки отримували підтримку з повітря від заправників Voyager.

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Міністерство повідомило, що удар було завдано після настання темряви, щоб зменшити ймовірність перебування цивільних осіб у цьому районі.

"Цей уряд завжди діятиме в інтересах нашої національної та економічної безпеки. Ми провели ці удари за підтримки США, щоб послабити можливості хуситів і запобігти подальшим атакам на британські та міжнародні судна", – заявив міністр оборони Джон Гілі.

Міністр заявив, що дії хуситів у Червоному морі є постійною загрозою для свободи судноплавства.

"55-відсоткове скорочення судноплавства через Червоне море вже коштувало мільярди, що підживлює регіональну нестабільність і ставить під загрозу економічну безпеку сімей у Великій Британії", – сказав він.

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