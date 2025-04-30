Британия впервые после переизбрания Трампа совместно с США ударила по целям хуситов в Йемене

Великобритания присоединилась к американским войскам в нанесении ударов по целям хуситов в Йемене впервые после переизбрания Дональда Трампа на пост президента США. Министерство обороны Британии подтвердило, что удары были нанесены во вторник.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой Sky News

Детали: Сообщается, что удары были нанесены в ответ на атаки хуситов на международное судоходство в Красном море и Аденском заливе.

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Министерство заявило, что тщательный анализ разведданных позволил выявить группу зданий, которые хуситы использовали для производства беспилотников, которые применялись для атак на корабли.

Самолеты ВВС Великобритании Typhoon FGR4 нанесли удары по нескольким зданиям, используя высокоточные бомбы Paveway IV.

Самолеты получали поддержку с воздуха от заправщиков Voyager.

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Министерство сообщило, что удар был нанесен после наступления темноты, чтобы уменьшить вероятность нахождения гражданских лиц в этом районе.

"Это правительство всегда будет действовать в интересах нашей национальной и экономической безопасности. Мы нанесли эти удары при поддержке США, чтобы ослабить возможности хуситов и предотвратить дальнейшие атаки на британские и международные суда", – заявил министр обороны Джон Хили.

Министр заявил, что действия хуситов в Красном море являются постоянной угрозой для свободы судоходства.

"55-процентное сокращение судоходства через Красное море уже стоило миллиарды, что подпитывает региональную нестабильность и ставит под угрозу экономическую безопасность семей в Великобритании", – сказал он.

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