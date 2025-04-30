США запровадили санкції проти компаній з Ірану та Китаю через ракетну програму
Сполучені Штати ввели обмеження проти шести компаній і шести осіб з Ірану та Китаю, звинувативши їх у підтримці розробки балістичних ракет Тегераном.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Держдепу
Дослівно: "Сполучені Штати будуть і надалі притягувати до відповідальності тих, хто прагне просувати програму Ірану зі створення балістичних ракет, включно із закупівлею компонентів для ракетного палива, що використовується в балістичних ракетах".
Деталі: Вашингтон заявив, що підсанкційні компанії та фізичні особи займалися постачанням ключових компонентів для виготовлення ракетного палива, яке використовується в балістичних ракетах, створюваних для іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).
За словами Державного департаменту США, ці обмеження є частиною ширшої стратегії "максимального тиску", покликаної стримати подальший розвиток іранської програми зі створення ракет великої дальності.
Нагадаємо:
- З початку квітня США та Іран розпочали непрямі переговори щодо іранської ядерної програми за посередництва Оману. Американську сторону представляє посланник Трампа Стів Віткофф, а іранську – глава МЗС Аббас Аракчі.
- Адміністрація Трампа вимагає від Ірану відмовитись від намірів створити ядерну зброю та збагачення урану.
- Натомість Тегеран каже, що ніколи не погодиться демонтувати свої центрифуги зі збагачення урану, повністю припинити збагачення або скоротити свої запаси збагаченого урану нижче рівня, узгодженого в угоді 2015 року.