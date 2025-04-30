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США запровадили санкції проти компаній з Ірану та Китаю через ракетну програму

Ірина Кутєлєва, Степан ГафткоСереда, 30 квітня 2025, 10:02
США запровадили санкції проти компаній з Ірану та Китаю через ракетну програму
Фото: Getty Images

Сполучені Штати ввели обмеження проти шести компаній і шести осіб з Ірану та Китаю, звинувативши їх у підтримці розробки балістичних ракет Тегераном.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Держдепу 

Дослівно: "Сполучені Штати будуть і надалі притягувати до відповідальності тих, хто прагне просувати програму Ірану зі створення балістичних ракет, включно із закупівлею компонентів для ракетного палива, що використовується в балістичних ракетах".

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Деталі: Вашингтон заявив, що підсанкційні компанії та фізичні особи займалися постачанням ключових компонентів для виготовлення ракетного палива, яке використовується в балістичних ракетах, створюваних для іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

За словами Державного департаменту США, ці обмеження є частиною ширшої стратегії "максимального тиску", покликаної стримати подальший розвиток іранської програми зі створення ракет великої дальності.

Нагадаємо:

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  • З початку квітня США та Іран розпочали непрямі переговори щодо іранської ядерної програми за посередництва Оману. Американську сторону представляє посланник Трампа Стів Віткофф, а іранську – глава МЗС Аббас Аракчі.
  • Адміністрація Трампа вимагає від Ірану відмовитись від намірів створити ядерну зброю та збагачення урану.
  • Натомість Тегеран каже, що ніколи не погодиться демонтувати свої центрифуги зі збагачення урану, повністю припинити збагачення або скоротити свої запаси збагаченого урану нижче рівня, узгодженого в угоді 2015 року.

санкціїСШАІранКитай
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