США ввели санкции против компаний из Ирана и Китая из-за ракетной программы

Соединенные Штаты ввели ограничения против шести компаний и шести человек из Ирана и Китая, обвинив их в поддержке разработки баллистических ракет Тегераном.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Госдепа

Дословно: "Соединенные Штаты будут и в дальнейшем привлекать к ответственности тех, кто стремится продвигать программу Ирана по созданию баллистических ракет, включая закупку компонентов для ракетного топлива, используемого в баллистических ракетах".

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Детали: Вашингтон заявил, что подсанкционные компании и физические лица занимались поставкой ключевых компонентов для изготовления ракетного топлива, которое используется в баллистических ракетах, создаваемых для иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По словам Государственного департамента США, эти ограничения являются частью более широкой стратегии "максимального давления", призванной сдержать дальнейшее развитие иранской программы по созданию ракет большой дальности.

Напомним:

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