Нібито гуляла з дитиною, а насправді шпигувала на користь РФ – СБУ затримала зрадницю

Служба безпеки України затримала 22-річну мешканку Коростеня, яка під виглядом прогулянок з 4-річною дитиною збирала дані для ракетно-дронових ударів росіян по Житомирщині.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Щоб отримати координати для вогневого ураження, зрадниця обходила місто та його околиці і фотографувала місця ймовірного перебування українських захисників. Для конспірації розвідвилазок агентка робила їх під виглядом прогулянок зі своєю 4-річною дитиною, яку "за легендою" відводила до місцевого дитсадочка".

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Деталі: Служба безпеки України затримала агентку ВСБ на Житомирщині. Нею виявилася 22-річна жінка з Коростеня, яка на прохання російських окупантів передавала координати для ударів по області.

Щоб не викликати підозр, вона виходила на "прогулянки" зі своєю 4-річною дитиною та фотографувала місця, де могли бути українські військові. За легендою, вона просто відводила дитину до дитсадка.

Таким чином вона намагалася знайти і передати ворогу інформацію про командні пункти та адмінбудівлі українських Сил оборони, а також стежила за рухом вантажних поїздів – сподівалася побачити серед них військові ешелони.

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СБУ викрила агентку й не дала їй передати важливу інформацію росіянам. Також проведено додаткові заходи безпеки, щоб захистити стратегічні об’єкти.

За інформацією правоохоронці, жінка сама вийшла на зв’язок із ворогом – через Телеграм шукала підзаробіток і натрапила на завербованого працівника ФСБ. Його особу вже встановлено.

Під час обшуку у неї вилучили телефон із доказами співпраці з агресором.

Зловмисницю затримали та оголосили їй про підозру у держзраді. Їй загрожує довічне ув'язненя.