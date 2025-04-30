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Якобы гуляла с ребенком, а на самом деле шпионила в пользу РФ – СБУ задержала предательницу

Среда, 30 апреля 2025, 10:59
Якобы гуляла с ребенком, а на самом деле шпионила в пользу РФ – СБУ задержала предательницу
Фото с Facebook СБУ

Служба безопасности Украины задержала 22-летнюю жительницу Коростеня, которая под видом прогулок с 4-летним ребенком собирала данные для ракетно-дронных ударов россиян по Житомирщине.

Источник: СБУ

Дословно: "Чтобы получить координаты для огневого поражения, предательница обходила город и его окрестности и фотографировала места вероятного пребывания украинских защитников. Для конспирации разведвылазок агент делала их под видом прогулок со своим 4-летним ребенком, которого "по легенде" отводила в местный детсад". 

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Детали: Служба безопасности Украины задержала агента ВСБ на Житомирщине. Ею оказалась 22-летняя женщина из Коростеня, которая по просьбе российских оккупантов передавала координаты для ударов по области.

Чтобы не вызвать подозрений, она выходила на "прогулки" со своим 4-летним ребенком и фотографировала места, где могли быть украинские военные. По легенде, она просто отводила ребенка в детсад.

Таким образом она пыталась найти и передать врагу информацию о командных пунктах и админзданиях украинских Сил обороны, а также следила за движением грузовых поездов – надеялась увидеть среди них военные эшелоны.

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СБУ разоблачила агента и не дала ей передать важную информацию россиянам. Также проведены дополнительные меры безопасности, чтобы защитить стратегические объекты.

По информации правоохранителей, женщина сама вышла на связь с врагом – через Телеграмм искала подработку и наткнулась на завербованного работника ФСБ. Его личность уже установлена.

Во время обыска у нее изъяли телефон с доказательствами сотрудничества с агрессором.

Злоумышленницу задержали и объявили ей о подозрении в госизмене. Ей грозит пожизненное заключение. 

СБУдиверсантыроссийско-украинская война
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