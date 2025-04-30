Посадовець ЗСУ залучав бійців до ремонту квартири замість служби, але бойові вони отримували – ДБР
Командиру військової частини на Одещині повідомили про підозру за те, що він залучив 4 бійців до ремонту квартири замість служби на передовій, при цьому їм нараховували бойові виплати, що спричинило збитки державі на понад 500 тисяч гривень.
Джерело: ДБР
Дослівно: "Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Одеської області, який використовував чотирьох підлеглих бійців для особистих потреб".
Деталі: Правоохоронцями встановлено, що у грудні 2024 року посадовець направив чотирьох військовослужбовців для проведення ремонту квартири в місті Подільськ, яку було зареєстровано на матір його цивільної дружини.
Протягом періоду з грудня 2024 до квітня 2025 року ці бійці, замість виконання бойових завдань, займалися ремонтом: укладали плитку, шпаклювали стіни, монтували сантехніку тощо.
Незважаючи на відсутність на службі, військовослужбовці отримували бойові виплати. Через ці дії державі було завдано збитків на суму понад 500 тисяч гривень.
Водночас інші військові підрозділи виконували бойові завдання на передовій.
Співробітники ДБР затримали командира безпосередньо в квартирі, де він здійснював ремонт. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади. Йому загрожує позбавлення волі на термін до 12 років.