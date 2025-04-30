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Посадовець ЗСУ залучав бійців до ремонту квартири замість служби, але бойові вони отримували – ДБР

Степан ГафткоСереда, 30 квітня 2025, 11:21
Посадовець ЗСУ залучав бійців до ремонту квартири замість служби, але бойові вони отримували – ДБР
Фото: ДБР

Командиру військової частини на Одещині повідомили про підозру за те, що він залучив 4 бійців до ремонту квартири замість служби на передовій, при цьому їм нараховували бойові виплати, що спричинило збитки державі на понад 500 тисяч гривень.

Джерело: ДБР

Дослівно: "Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Одеської області, який використовував чотирьох підлеглих бійців для особистих потреб".

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Деталі: Правоохоронцями встановлено, що у грудні 2024 року посадовець направив чотирьох військовослужбовців для проведення ремонту квартири в місті Подільськ, яку було зареєстровано на матір його цивільної дружини. 

Протягом періоду з грудня 2024 до квітня 2025 року ці бійці, замість виконання бойових завдань, займалися ремонтом: укладали плитку, шпаклювали стіни, монтували сантехніку тощо.

Незважаючи на відсутність на службі, військовослужбовці отримували бойові виплати. Через ці дії державі було завдано збитків на суму понад 500 тисяч гривень.

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Водночас інші військові підрозділи виконували бойові завдання на передовій. 

Співробітники ДБР затримали командира безпосередньо в квартирі, де він здійснював ремонт. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади. Йому загрожує позбавлення волі на термін до 12 років. 

ДБРарміяОдеська область
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