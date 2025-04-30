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Чиновник ВСУ привлекал бойцов к ремонту квартиры вместо службы, но боевые они получали – ГБР

Степан ГафткоСреда, 30 апреля 2025, 11:21
Чиновник ВСУ привлекал бойцов к ремонту квартиры вместо службы, но боевые они получали – ГБР
Фото: ГБР

Командиру воинской части в Одесской области сообщили о подозрении за то, что он привлек 4 бойцов к ремонту квартиры вместо службы на передовой, при этом им начисляли боевые выплаты, что повлекло убытки государству на более 500 тысяч гривен.

Источник: ГБР

Дословно: "Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей Одесской области, который использовал четырех подчиненных бойцов для личных нужд".

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Детали: Правоохранителями установлено, что в декабре 2024 года чиновник направил четырех военнослужащих для проведения ремонта квартиры в городе Подольск, которая была зарегистрирована на мать его гражданской жены. 

В течение периода с декабря 2024 по апрель 2025 года эти бойцы, вместо выполнения боевых задач, занимались ремонтом: укладывали плитку, шпаклевали стены, монтировали сантехнику и тому подобное.

Несмотря на отсутствие на службе, военнослужащие получали боевые выплаты. Из-за этих действий государству был нанесен ущерб на сумму более 500 тысяч гривен.

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В то же время другие военные подразделения выполняли боевые задачи на передовой. 

Сотрудники ГБР задержали командира непосредственно в квартире, где он осуществлял ремонт. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении его от должности. Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет. 

ГБРармияОдесская область
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