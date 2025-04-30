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Європі буде важко знайти навіть 25 000 військових для "сил стримування" в Україні – ЗМІ

Іванна Костіна, Ірина БалачукСереда, 30 квітня 2025, 11:34
Європі буде важко знайти навіть 25 000 військових для сил стримування в Україні – ЗМІ
Європейські військові. Фото ілюстративне з Facebook British Army

Європі доведеться докласти значних зусиль, щоб надіслати в Україну 25 000 військовослужбовців для формування "сил стримування", оскільки європейські армії не мають достатньої кількості військових та фінансування.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Times

Деталі: Журналісти видання ознайомилися з перемовинами між міністрами оборони та військовими керівниками Європи, які говорили про плани створення "коаліції рішучих".

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Начальник Генштабу Великої Британії адмірал Тоні Радакін нібито запитав своїх колег з континенту, чи можуть вони зібрати 64 000 військовослужбовців для відправки в Україну в разі укладення мирної угоди.

Сам він раніше заявив, що Велика Британія готова надіслати до 10 000 військовослужбовців.

Однак, за словами джерел видання, на наступних зустрічах міністри оборони країн Європи заявили, що "немає шансів" досягти такої чисельності і що навіть 25 000 військовослужбовців "буде максимальним результатом спільних зусиль".

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Зокрема, про це говорили на засіданні "коаліції рішучих" 10 квітня.

Після цього засідання коаліції дискусії продовжилися в Брюсселі в більш вузькому колі міністрів оборони. Там близькі союзники чітко висловили свої сумніви міністру оборони Британії Джону Гілі та зазначили, що для утримання військ такого розміру протягом двох років, з урахуванням ротації, потрібно 256 000 військовослужбовців.

Тоді міністр оборони Литви Довіле Шакалієне нагадала своїм колегам, що Росія має 800 000 військовослужбовців.

"Дозвольте мені сказати вам: якщо ми не можемо зібрати навіть 64 000, це не виглядає слабкістю – це слабкість", – заявила Шакалієне.

Один з учасників нібито зазначив, що було б простіше залучити до такого завдання спеціальні сили, оскільки це не вимагало б схвалення парламенту.

За словами джерела видання, Естонія та Фінляндія висловили занепокоєння, що будь-яке розгортання військ "розмиє" їхні власні прикордонні оборонні сили, а Польща, Іспанія та Італія чітко заявили, що не будуть відправляти своїх солдатів.

"Без участі великих країн з великим населенням це глухий кут", – додав співрозмовник The Times.

Франція заявила, що виділить приблизно стільки ж військ, скільки і Велика Британія, тобто від 5 000 до 10 000 солдатів.

Друге джерело, обізнане з перемовинами у Великій Британії, повідомило, що Фінляндія та Німеччина також загалом проти відправлення сухопутних військ, хоча, як відомо, Берлін не виключає такого кроку.

"Якщо відкинути ці варіанти, звідки взяти армію? Без інших країн ми залишимося без захисту", – зазначив співрозмовник видання.

Він додав, що британська армія, яка постійно скорочується, також страждає від нестачі артилерії та проблем із "забезпечувальними засобами", такими як вантажівки для постачання та інше обладнання, яке вони зазвичай отримують від Америки.

Варто зазначити, що зазначені обговорення відбувалися до повідомлень у ЗМІ, що США в приватному порядку нібито запропонували надати гарантії безпеки для "коаліції рішучих" на підтримку України.

Передісторія:

  • Представники держав-учасниць так званої "коаліції рішучих" на зустрічі в Чехії 25 квітня підтвердили необхідність гарантувати припинення вогню до початку переговорів про більш довгострокове мирне врегулювання.

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