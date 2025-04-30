Европе придется приложить значительные усилия, чтобы отправить в Украину 25 000 военнослужащих для формирования "сил сдерживания", поскольку европейские армии не имеют достаточного количества военных и финансирования.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Times

Детали: Журналисты издания ознакомились с переговорами между министрами обороны и военными руководителями Европы, которые говорили о планах создания "коалиции решительных".

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Начальник Генштаба Великобритании адмирал Тони Радакин якобы спросил своих коллег с континента, могут ли они собрать 64 000 военнослужащих для отправки в Украину в случае заключения мирного соглашения.

Сам он ранее заявил, что Великобритания готова прислать до 10 000 военнослужащих.

Однако, по словам источников издания, на последующих встречах министры обороны стран Европы заявили, что "нет шансов" достичь такой численности и что даже 25 000 военнослужащих "будет максимальным результатом совместных усилий".

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В частности, об этом говорили на заседании "коалиции решительных" 10 апреля.

После этого заседания коалиции дискуссии продолжились в Брюсселе в более узком кругу министров обороны. Там близкие союзники четко выразили свои сомнения министру обороны Британии Джону Гили и отметили, что для содержания войск такого размера в течение двух лет, с учетом ротации, нужно 256 000 военнослужащих.

Тогда министр обороны Литвы Довиле Шакалиене напомнила своим коллегам, что Россия имеет 800 000 военнослужащих.

"Позвольте мне сказать вам: если мы не можем собрать даже 64 000, это не выглядит слабостью – это слабость", – заявила Шакалиене.

Один из участников якобы отметил, что было бы проще привлечь к такой задаче специальные силы, поскольку это не требовало бы одобрения парламента.

По словам источника издания, Эстония и Финляндия выразили обеспокоенность, что любое развертывание войск "размоет" их собственные пограничные оборонительные силы, а Польша, Испания и Италия четко заявили, что не будут отправлять своих солдат.

"Без участия крупных стран с большим населением это тупик", – добавил собеседник The Times.

Франция заявила, что выделит примерно столько же войск, сколько и Великобритания, то есть от 5 000 до 10 000 солдат.

Второй источник, знакомый с переговорами в Великобритании, сообщил, что Финляндия и Германия также в целом против отправки сухопутных войск, хотя, как известно, Берлин не исключает такого шага.

"Если отбросить эти варианты, откуда взять армию? Без других стран мы останемся без защиты", – отметил собеседник издания.

Он добавил, что британская армия, которая постоянно сокращается, также страдает от нехватки артиллерии и проблем с "обеспечительными средствами", такими как грузовики для снабжения и другое оборудование, которое они обычно получают от Америки.

Стоит отметить, что указанные обсуждения проходили до сообщений в СМИ о том, что США в частном порядке якобы предложили предоставить гарантии безопасности для "коалиции решительных" в поддержку Украины.

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