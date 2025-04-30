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У Києві затримали фотографа з РФ, який задушив свою дівчину-модель у фотостудії – поліція

Степан ГафткоСереда, 30 квітня 2025, 12:33
У Києві затримали фотографа з РФ, який задушив свою дівчину-модель у фотостудії – поліція
Фото: Нацполіція

У столиці правоохоронці затримали 28-річного громадянина Росії, який, за версією слідства, під час сварки задушив свою 21-річну дівчину у фотостудії, де пара працювала і святкувала річницю стосунків.

Джерело: ГУНП у Києві, Київська міська прокуратура 

Дослівно Нацполіція: "Днями, до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від 28-річного хлопця, який розповів про те, що у приміщенні фотостудії лежить тіло його дівчини без ознак життя". 

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Деталі: Як встановили слідчі, пара приїхала до України з Росії у 2022 році. У Києві вони разом працювали у фотосалоні. 

 
Фото: Нацполіція

У день трагедії, після завершення зміни, вирішили відсвяткувати річницю стосунків на робочому місці. Між ними спалахнув конфлікт, у результаті якого хлопець задушив 21-річну дівчину.

Чоловіка затримали правоохоронці. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Київпрокуратуравбивствополіція
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