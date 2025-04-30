В Киеве задержали фотографа из РФ, который задушил свою девушку-модель в фотостудии

В столице следователи задержали 28-летнего гражданина России, который во время ссоры задушил свою 21-летнюю девушку в фотостудии, где пара работала и праздновала годовщину отношений.

Источник: ГУНП в Киеве, Киевская городская прокуратура

Дословно Нацполиция: "На днях, в Святошинское управление полиции поступило сообщение от 28-летнего парня, который рассказал о том, что в помещении фотостудии лежит тело его девушки без признаков жизни".

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Детали: Как установили следователи, пара приехала в Украину из России в 2022 году. В Киеве они вместе работали в фотосалоне.

Фото: Нацполиция

В день трагедии, после завершения смены, решили отпраздновать годовщину отношений на рабочем месте. Между ними вспыхнул конфликт, в результате которого парень задушил 21-летнюю девушку.

Мужчину задержали правоохранители. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.