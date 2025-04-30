У четвер в Україні буде тепло, але з дощами на заході та півночі, у п'ятницю похолодає

1 травня в більшості регіонів України збережеться тепла погода, однак у західних, північних, центральних та Харківській областях пройдуть короткочасні дощі.

Джерело: "Інтерфакс Україна" із посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Як повідомляють синоптики, 1 травня в Україні очікується невеликий короткочасний дощ, який пройде в західних, північних, центральних регіонах та в Харківській області, тоді як на решті території країни не буде опадів.

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Вночі вітер змінного напрямку, 3-8 м/с, а вдень переважатиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, з поривами до 15-20 м/с у північних та центральних областях.

Температура повітря вночі складе 5-10°, на узбережжі морів – до 13°; вдень температура коливатиметься від 19 до 24°, в північних областях буде прохолодніше – 15-20°.

У Києві 1 травня вночі без опадів, а вдень можливий короткочасний дощ. Вітер змінного напрямку вночі, 3-8 м/с, вдень північно-західний, 7-12 м/с, з поривами до 15-18 м/с. Температура вночі – 8-10° тепла, вдень – 16-18°.

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За даними Центральної геофізичної обсерваторії, найвища температура на 1 травня в Києві становила 30,0° тепла, що зафіксовано в 2012 році, а найнижча – 0,6° морозу, що було в 1940 році.

У п'ятницю, 2 травня, в Україні буде без опадів, за винятком східних областей, де вночі можливий невеликий дощ. Вітер північно-західний та північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла (на поверхні ґрунту у західних, північних та центральних областях очікуються заморозки 0-5°), а в південних областях – 5-10° тепла. Вдень температура варіюватиметься від 12 до 17°, на південному заході буде тепліше – 16-21°, а на північному сході – 9-14°.

У Києві 2 травня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 14-16°.