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В четверг в Украине будет тепло, но с дождями на западе и севере, в пятницу похолодает

Степан ГафткоСреда, 30 апреля 2025, 13:32
В четверг в Украине будет тепло, но с дождями на западе и севере, в пятницу похолодает
Фото: Укргидрометцентр

1 мая в большинстве регионов Украины сохранится теплая погода, однако в западных, северных, центральных и Харьковской областях пройдут кратковременные дожди.

Источник: "Интерфакс Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр 

Детали: Как сообщают синоптики, 1 мая в Украине ожидается небольшой кратковременный дождь, который пройдет в западных, северных, центральных регионах и в Харьковской области, тогда как на остальной территории страны не будет осадков.

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Ночью ветер переменного направления, 3-8 м/с, а днем будет преобладать северо-западный со скоростью 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с в северных и центральных областях.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, на побережье морей – до 13°; днем температура будет колебаться от 19 до 24°, в северных областях будет прохладнее – 15-20°.

В Киеве 1 мая ночью без осадков, а днем возможен кратковременный дождь. Ветер переменного направления ночью, 3-8 м/с, днем северо-западный, 7-12 м/с, с порывами до 15-18 м/с. Температура ночью – 8-10° тепла, днем – 16-18°.

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По данным Центральной геофизической обсерватории, самая высокая температура на 1 мая в Киеве составляла 30,0° тепла, что зафиксировано в 2012 году, а самая низкая – 0,6° мороза, что было в 1940 году.

В пятницу, 2 мая, в Украине будет без осадков, за исключением восточных областей, где ночью возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный и северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла (на поверхности почвы в западных, северных и центральных областях ожидаются заморозки 0-5°), а в южных областях – 5-10° тепла. Днем температура будет варьироваться от 12 до 17°, на юго-западе будет теплее – 16-21°, а на северо-востоке - 9-14°.

В Киеве 2 мая без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 14-16°.

погодаУкраинаКиев
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