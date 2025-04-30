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Тесть високопосадовця СБУ переоформлював нерухомість у Криму за законами РФ – hromadske

Степан Гафтко, Валентина РоманенкоСереда, 30 квітня 2025, 14:22
Тесть високопосадовця СБУ переоформлював нерухомість у Криму за законами РФ – hromadske
Фото: колаж hromadske

Розслідування hromadske показало, що тесть заступника керівника кібердепартаменту Служби безпеки України полковника Івана Калабашкіна переоформив свою нерухомість в окупованому Криму на себе за законами Росії.

Джерело: розслідування hromadske 

Дослівно: "За даними українського реєстру нерухомості, у тестя полковника СБУ Івана Калабашкіна, Володимира Противенського, є майно у Криму. Йдеться про три нежитлові приміщення на базах відпочинку, побудованих у 2000-х роках у Коктебелі".

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Деталі: Як з'ясувало hromadske у своєму розслідуванні, кримська нерухомість тестя Калабашкіна зареєстрована за російськими законами, і для неї присвоєні кадастрові номери. Згідно з оцінкою, загальна вартість цих об'єктів становить близько 180 тисяч доларів.

Журналісти повідомили, що одне з приміщень у будинку на вулиці Леніна було перереєстроване на ім'я Володимира Противенського.

Розслідувачам hromadske вдалося знайти документ – свідоцтво про реєстрацію права власності за 2015 рік. Це означає, що тесть офіцера СБУ переоформив свою нерухомість у Криму на себе за законами країни-агресора. 

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Володимир Противенський відмовився коментувати ситуацію для hromadske. Крім того, журналісти з’ясували, що у родини полковника СБУ є майно, яке оцінюється майже у 2 мільйони доларів.

Оновлено: Своєю чергою, пресслужба СБУ в коментарі УП заявила, що  нерухомість, яка належить тещі, тестю та матері вказаного оперативного співробітника СБУ, "була придбана ними за рахунок власних накопичень і заощаджень, зароблених за десятиліття своєї професійної діяльності".

У спецслужбі стверджують, що сам посадовець не має жодного стосунку до купівлі вказаних об’єктів нерухомості і вони ніколи не були в його користуванні.

Дослівно спецслужба: "Стосовно квартири, яка перебуває у власності дружини співробітника СБУ, то вона була придбана нею 10 років тому за кошти, отримані від продажу попередньої квартири, що була у її власності ще до одруження із посадовцем Служби, а також за рахунок її особистих заощаджень і коштів від батьків.

Що стосується матері посадовця СБУ, то наявна у неї квартира була придбана ще до початку повномасштабного вторгнення за інвестиційним договором. Відповідно, у 2022 році було лише оформлене право власності. Вартість помешкання була зафіксована договором у гривні та виплачена ще до початку повномасштабної війни з РФ.

Вся інформація про доходи сімʼї і родичів посадовця Служби, за які були придбані відповідні об’єкти нерухомості, міститься у відповідних реєстрах і базах даних уповноважених державних органів".

КримСБУколаборанти
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