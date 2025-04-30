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Тесть чиновника СБУ переоформлял недвижимость в Крыму по законам РФ – hromadske

Степан ГафткоСреда, 30 апреля 2025, 14:22
Тесть чиновника СБУ переоформлял недвижимость в Крыму по законам РФ – hromadske
Фото: коллаж hromadske

Расследование hromadske показало, что тесть заместителя руководителя кибердепартамента Службы безопасности Украины полковника Ивана Калабашкина переоформил свою недвижимость в оккупированном Крыму на себя по законам России.

Источник: расследование hromadske 

Дословно: "По данным украинского реестра недвижимости, у тестя полковника СБУ Ивана Калабашкина, Владимира Противенского, есть имущество в Крыму. Речь идет о трех нежилых помещениях на базах отдыха, построенных в 2000-х годах в Коктебеле".

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Детали: Как выяснило hromadske в своем расследовании, крымская недвижимость тестя Калабашкина зарегистрирована по российским законам, и для нее присвоены кадастровые номера. Согласно оценке, общая стоимость этих объектов составляет около 180 тысяч долларов.

Журналисты сообщили, что одно из помещений в доме на улице Ленина было перерегистрировано на имя Владимира Противенского.

Расследователям hromadske удалось найти документ – свидетельство о регистрации права собственности за 2015 год. Это означает, что тесть офицера СБУ переоформил свою недвижимость в Крыму на себя по законам страны-агрессора. 

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Владимир Противенский отказался комментировать ситуацию для hromadske. Кроме того, журналисты выяснили, что у семьи полковника СБУ есть имущество, которое оценивается почти в 2 миллиона долларов.



КрымСБУколлаборанты
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