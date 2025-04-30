У Єврокомісії підтвердили, що не продовжать "торговельний безвіз" з Україною

Європейська комісія не планує продовжувати режим автономних торговельних заходів (АТЗ) для України (так званий "торговельний безвіз"), який діє до 5 червня, але забезпечить плавний перехід до нової схеми, де всі умови лібералізації торгівлі будуть зафіксовані в угоді про вільну торгівлю між Україною та ЄС.

Джерело: речник Єврокомісії Олоф Гілл на брифінгу 30 квітня в Брюсселі, кореспондентка "Європейської правди"

Деталі: Гілл наголосив, що автономні торговельні заходи, які знімають більшість бар’єрів для українського експорту до Євросоюзу, не будуть повністю скасовані: усі деталі лібералізації торгівлі між Україною та ЄС будуть зафіксовані в глибокій та всеосяжній угоді про вільну торгівлю (ГВЗВТ).

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"Ми маємо намір забезпечити плавний перехід до нового режиму, де всі торговельні домовленості будуть закріплені в глибокій та всеосяжній угоді про вільну торгівлю, яку ми маємо з Україною", – заявив Олоф Гілл.

"Таким чином, ми маємо намір здійснити перехід, який дозволить дії АТЗ закінчитися, після чого всі деталі лібералізації будуть запрограмовані в ГВЗВТ", – уточнив він.

Речник Єврокомісії заявив, що "не може сказати, коли цей процес розпочнеться".

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"Але це станеться незабаром і відбуватиметься у структурований спосіб, щоб не залишалося місця для сумнівів", – підкреслив він.

"Ми збираємося забезпечити, щоб не було потреби у відкаті назад. Ми запровадимо процес, щоб після закінчення терміну дії АТЗ спосіб, у який ми торгуємо з Україною на двосторонній основі, був повністю інтегрований у нашу ГВЗВТ", – підсумував Олоф Гілл.

Раніше "Європейська правда" повідомляла, що уряд України спільно з Єврокомісією працює над тим, аби уникнути повернення до режиму торгівлі, який діяв до 2022 року.

На початку квітня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав ЄС продовжити "торговельний безвіз" до кінця 2025 року.

Нагадаємо, що 13 травня 2024 року Рада ЄС після тривалого та напруженого переговорного процесу схвалила продовження пільгової торгівлі з Україною ще на один рік – до 5 червня 2025 року.

Для більш глибокого розуміння питання читайте статтю редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Нова епоха торгівлі з ЄС: що прийде на зміну "автономним преференціям".