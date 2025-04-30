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В Еврокомиссии подтвердили, что не продлят "торговый безвиз" с Украиной

Татьяна Высоцкая, Алена МазуренкоСреда, 30 апреля 2025, 16:25

Европейская комиссия не планирует продлевать режим автономных торговых мер для Украины (так называемый "торговый безвиз"), который действует до 5 июня, но обеспечит плавный переход к новой схеме, где все условия либерализации торговли будут зафиксированы в соглашении о свободной торговле между Украиной и ЕС.

Источник: спикер Еврокомиссии Олоф Хилл на брифинге 30 апреля в Брюсселе, корреспондент "Европейской правды"

Хилл подчеркнул, что автономные торговые меры, которые снимают большинство барьеров для украинского экспорта в Евросоюз, не будут полностью отменены: все детали либерализации торговли между Украиной и ЕС будут зафиксированы в глубоком и всеобъемлющем соглашении о свободной торговле (ГВССТ).

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"Мы намерены обеспечить плавный переход к новому режиму, где все торговые договоренности будут закреплены в глубоком и всеобъемлющем соглашении о свободной торговле, которое мы имеем с Украиной", – заявил Олоф Хилл.

"Таким образом, мы намерены осуществить переход, который позволит действию автономных торговых мер закончиться, после чего все детали либерализации будут запрограммированы в ГВССТ", – уточнил он.

Спикер Еврокомиссии заявил, что "не может сказать, когда этот процесс начнется".

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"Но это произойдет в ближайшее время и будет происходить структурированным образом, чтобы не оставалось места для сомнений", – подчеркнул он.

"Мы собираемся обеспечить, чтобы не было необходимости в откате назад. Мы введем процесс, чтобы после истечения срока действия автономных торговых мер способ, которым мы торгуем с Украиной на двусторонней основе, был полностью интегрирован в наше ГВССТ", – подытожил Олоф Хилл.

Ранее "Европейская правда" сообщала, что правительство Украины совместно с Еврокомиссией работает над тем, чтобы избежать возвращения к режиму торговли, который действовал до 2022 года.

В начале апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал ЕС продлить "торговый безвиз" до конца 2025 года.

Напомним, что 13 мая 2024 года Совет ЕС после длительного и напряженного переговорного процесса одобрил продление льготной торговли с Украиной еще на один год – до 5 июня 2025 года.

Для более глубокого понимания вопроса читайте статью редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Новая эпоха торговли с ЕС: что придет на смену "автономным преференциям".

ЕврокомиссиябезвизторговляУкраина
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